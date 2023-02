Tras una nueva victoria de Central ante Arsenal en el Gigante de Arroyito, el técnico Miguel Ángel Russo ponderó la capacidad de reacción de su equipo ante un resultado adverso, recordó que "hacía mucho tiempo" que no daba vuelta un partido y que lo podría "haber liquidado" en la parte inicial.

"Hacía mucho tiempo que Central no daba vuelta un resultado, hay que aprender a manejar los tiempos, la forma, lo podríamos haber definido en el primer tiempo", analizó el DT en su contacto con los medios este domingo, luego de resaltar que la temperatura —más de 40 grados— "no era la apropiada para un partido de fútbol".

Otro tema al que se refirió fue la salida del defensor Carlos Quintaba a raíz de un planchazo en la pierna izquierda, que significó la expulsión de Adrián Spörle. "Esperemos que no sea nada", expresó. Al zaguero le harán estudios en las próximas horas para descartar una lesión ósea.

Sobre el desarrollo del juego, Russo rescató que Central tuvo "paciencia y calma" luego de verse en desventaja, aunque dejó en claro su fastidio por el gol temprano de Arsenal, a los 2 minutos de partido.

"Ganar de local es importante, pero tenemos que mejorar en muchas cosas, vamos teniendo niveles parejos, no me gusta que de entrada me hagan un gol", declaró.

La victoria mantiene al equipo invicto en la Liga Profesional y mezclado con los equipos de la parte alta de la tabla, aunque el entrenador, fiel a su estilo medido, explicó que su análisis es "partido tras partido" y que en el fútbol argentino "nadie te regala nada y es muy exigente".

Con info de Rosario3 - Sin Mordaza