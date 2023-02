Thierry Henry quiere ser el entrenador de la selección de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos sigue en busca un entrenador después de que el contrato de Gregg Berhalter expirara a principios de 2023. Thierry Henry, leyenda de Francia, quiere volver a dirigir tras abandonar el cuerpo técnico belga a las órdenes de Roberto Martínez luego del Mundial Qatar 2022. Cabe destacar que el combinado norteamericano quedó eliminado en octavos de final frente a Países Bajos y tiene una gran camada de jóvenes promesas para explotar en un futuro próximo.

Durante la transmisión de la Champions League en la jornada del miércoles, la periodista Kate Abdo le preguntó al ex futbolista del Arsenal si estaría dispuesto a proponer su nombre para el puesto de seleccionador de la nación que será sede de la siguiente Copa del Mundo junto a Canadá y México. “Lo que puedo decir es que, obviamente, Roberto Martínez se fue a entrenar a Portugal y yo no me voy con él”, aclaró Henry en charla con CBS Sports Network.

Y agregó al respecto sobre la posibilidad: “Así que, obviamente, ser el número 2 ya no es algo que me gustaría hacer. Respeto enormemente al seleccionador. Me dio una oportunidad cuando nadie lo hacía, pero me gustaría volver a ser el director técnico principal”. La Federación de Fútbol de Estados Unidos aún no ha nombrado un reemplazo permanente para Berhalter, con el asistente Anthony Hudson actualmente a cargo como entrenador interino.

Henry, de 45 años, tiene experiencia como entrenador gracias a sus pasos por el Mónaco en 2018-19 y el Montreal Impact (ahora CF Montreal) de la MLS entre 2019 y 2021. También tuvo dos periodos como entrenador asistente de la selección belga bajo las órdenes de Martínez, quien recientemente se hizo cargo de Portugal. “¿Conozco a los jugadores? Sí, conozco a los jugadores. ¿Conozco la liga? Sí, conozco la liga. ¿Me gustaría ser seleccionador a cualquier nivel? Sí, por supuesto”, aseguró Thierry mostrándose capaz se asumir en el puesto.

Vale recordar que además de albergar la Copa Mundial de 2026, Estados Unidos también organizará la Copa América 2024. Automáticamente, su compañero de estudio Jamie Carragher intervino y compartió su apoyo: “U.S. Soccer, vamos. Ya saben lo que tienen que hacer. Llamen a ese hombre. Todo lo que tienen que hacer es darle las herramientas para trabajar. Ganó el Mundial, se coronó en Europa, conoce la MLS. Los jugadores lo respetan. Que entre, es el momento”.

Los próximos compromisos del USMT serán el próximo viernes 24 y lunes 27 de marzo donde enfrentará a Granada y El Salvador respectivamente por la Liga de Naciones de la Concacaf.

