Juan Martín: "Las declaraciones de Aníbal Fernández deben ir acompañadas de una renuncia"

La amenaza narco a Lionel Messi en Rosario y los reiterados pedidos de los santafesinos en materia de seguridad también se hicieron eco en el Congreso. La semana que viene entrarán en funcionamiento dos comisiones que abarcarán la problemática. Por pedido de la oposición, se convocó al ministro de seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

“Llegó hoy mismo la citación de la reunión de comisión de seguridad interior donde va a concurrir Aníbal Fernández. El planteo lo habíamos hecho en noviembre, pero no teníamos respuestas del oficialismo. Cuando asumí la comisión de seguridad interior como vicepresidente dije que el tema prioritario era tener un dialogo con el ministro de Seguridad de la Nación porque estábamos viendo que los esfuerzos de Nación en Santa Fe no eran suficientes y que no se cumplimentaba con las promesas”, dijo el diputado nacional Juan Martín.

“Lo que queríamos era tener era un diálogo con el ministro porque las inconsistencias son muy grandes. Cuando uno mira el Presupuesto de 2022, Santa Fe está en el ranking de provincias número 14 entre 24 distritos en ejecución de presupuesto de seguridad interior y si lo hacemos per cápita estamos últimos”, agregó el legislador.

En la previa a la citación, el ministro de Seguridad nacional sorprendió ayer al admitir que en Rosario "ganaron los narcos" y que la ciudad hace “hace 20 años está en esta situación”. Al respecto, el diputado santafesino afirmó que las declaraciones de Fernández “deben ir acompañadas de una renuncia. Ni bien arrancó la gestión de Alberto Fernández derogaron la subsecretaria de lucha contra el narcotráfico, por lo que esto es una crónica de un final anunciado. Me imagino que las declaraciones del ministro de Seguridad es una mea culpa y quien lo dice tiene que presentar la renuncia en la primera de cambio”.

La Comisión de Seguridad Interior, que preside el massista Ramiro Gutiérrez, recibirá el jueves 9 de marzo a las 13 horas en la Sala 1 del 2° piso del edificio Anexo al ministro de Seguridad, quien la última vez que expuso sobre gestión fue el 2 de agosto del año pasado. Aníbal participó este miércoles de la asamblea legislativa y confirmó que se presentará a la convocatoria que se formalizó esta tarde. Fernández responderá preguntas, para lo que los legisladores tienen tiempo de enviar por escrito sus inquietudes hasta el 7 de marzo.

