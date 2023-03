El Gobierno advierte que el uso de pirotecnia en estadios podría derivar en suspensiones tajantes

A tres semanas de que se dispute el "Clásico Rosarino" entre Newells y Rosario Central, el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, advirtió que el uso de pirotecnia en estadios podría derivar en suspensiones tajantes.

"Vamos a ser exigentes con el tema del uso de pirotecnia. Les anunciamos a los clubes que iremos por las suspensiones, porque no podemos permitir que esto siga sucediendo", dijo.

En esa línea, insistió con "terminar con este tipo de situaciones, que no son divertidas. Si se quiere dar color, se puede hacer, pero de manera controlada, con la cobertura de seguridad. Para eso tenemos que cumplir lo que pactamos en una reunión, si el club no cumple no nos queda otra alternativa que ir por medidas de suspensión en las tribunas, o jugar directamente sin público".

Ley de Emergencia en Seguridad

Brilloni confirmó que irá a la Legislatura a presentar su plan gestión, y a argumentar el pedido de la nueva Ley de Emergencia, aunque confesó que aguarda la convocatoria.

"Estoy esperando que me convoquen, que todos los actores que deben intervenir se pongan de acuerdo en cuanto a la agenda. Yo ya tengo escrito mis fundamentos, los considerandos, y el plan de seguridad que le presenté al gobernador en su momento, sobre los lineamientos de gestión", adelantó el funcionario en diálogo exclusivo con Cadena Oh.

