Fein sobre la situación en Rosario: "El Gobierno nacional está dando manotazos de ahogado"

La Cámara de Diputados avanzará la próxima semana con el análisis en comisión del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema, en tanto aguarda el informe de cuantificación del gasto de implementación del proyecto sobre la Justicia Federal en Santa Fe y avanza en el proceso previo a la presencia del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, prevista para el miércoles 29.

El proyecto que busca dar impulso a la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe obtuvo la última semana dictamen de las comisiones de Justicia y de Legislación Penal, pero para llegar al recinto aún debe sumar el visto bueno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Ese cuerpo de trabajo que preside el oficialista Carlos Heller es el que debe cuantificar el gasto que implica en materia edilicia y de personal la puesta en marcha de los nuevos estamentos en el organigrama o la ampliación de los ya existentes.

En este marco, la diputada nacional por el partido socialista, Mónica Fein, aseguró que la situación de Rosario demuestra que el "Gobierno nacional está dando manotazos de ahogado, sin un plan integral. El propio ministro reconoció que no podía hacerse cargo de otros ministerio, por ejemplo, cuando le preguntaban por la seguridad penitenciaria. No podía decir lo que había hecho la ex ministra Frederic y solo habló de su gestión, lo que nos habla de un Estado fragmentado para enfrentar el narcotráfico".

"Si no hay un plan integral, con el propio gobernador en la punta de la mesa, va a ser complejo modificar esta realidad, que yo creo puede revertirse con un plan de gobierno. Tenemos un Estado del siglo pasado y un delito organizado del siglo XXI, que va mutando de barrio y de extorciones. Metemos presos a los líderes y después escuchamos que casi se escapan por helicópteros", agregó la legisladora.

"Tengo expectativas que el gobernador encabece el proceso de conducción de una mesa multiagencial. Que en cada barrio conflictivo tengamos acciones urbanas y con fiscales que estén a cargo del territorio. El camino no es solo gendarmes, sino una serie de acciones que permitan que los territorios más complejos puedan ser abarcado integralmente. Tengo la expectativa que esta dramática realidad no tenga a funcionarios inhumanos y cínicos, sino que podamos juntarnos en una mesa y colaborar", cerró.

Escuchar también la nota completa: