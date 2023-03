¿Por qué Zaira Nara no blanquea su romance con Facundo Pieres?

A fines de diciembre, Zaira Nara viajó a Punta del Este y, desde el país vecino, llegaron las primeras fotos que confirmaron su romance con Facundo Pieres. Sin embargo, la modelo y conductora prefiere no hablar públicamente de la relación.

Recién llegada de Estados Unidos, Zaira le dio una nota a Socios del Espectáculo, explicó por qué no blanquea al polista y, hábil declarante, respondió si está enamorada, tras ponerle punto final a los 8 años de amor con Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos.

Notero: -¿Por qué no se blanquea la relación? Ya se los vio juntos…

Zaira Nara: -A los únicos que les rindo cuenta son a mis hijos, a la AFIP, porque soy una persona muy prolija, y te diría que a nadie más.

Notero: -¿Estás bien del corazón? ¿Estás feliz?

Zaira: -Estoy muy bien, muy feliz.

Notero: -¿Estás enamorada?

Zaira: -De mí, de mis hijos, de mi vida, de todo lo que elijo hoy en día. Soy una persona muy enamorada.

Notero: -¿Y de Facu?

Zaira: -¡Basta!

Notero: -La gente se pone contenta cuando ve amor.

Zaira: -Obvio, a mí también me encanta que la gente se ponga contenta. Me encanta el amor, pero también me encanta cuidar mi vida personal.

Fuente: Ciudad Magazine