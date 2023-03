Larreta: "El primer objetivo que tenemos es bajar la inflación"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que si llega a la Casa Rosada, va a "bajar la inflación", ya que remarcó que "es el primer objetivo" que tiene en mente Juntos por el Cambio.

"Yo garantizo que voy a bajar la inflación. No hay duda de eso, porque es el primer objetivo que tenemos. Hoy la gente ya no llega al fin de semana, no les alcanza el sueldo", sostuvo el precandidato presidencial, según publicó la agencia Noticias Argentinas.

Al anunciar el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para simplificar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el referente del PRO señaló que "no se puede vivir así" y explicó: "Tenemos un plan integral (para bajar la inflación). No hay una medida, sino una serie larga de medidas que estamos trabajando en detalle".

En ese sentido, Rodríguez Larreta subrayó que "la Argentina no puede gastar todos los años más de lo que tiene y emitir con la maquinita", por lo que remarcó que "hay que cortar eso".