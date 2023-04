Maluma mencionó a Tini Stoessel en su nueva canción y generó revuelo en la red

Ayer, Maluma estrenó su nuevo tema llamado "Copas", una colaboración junto al dúo puertorriqueño Jowell y Randy, y para promocionarla decidió hacer una picante mención a Tini Stoessel, que revolucionó a los fans de la cantante argentina.

“Me habla muy rico aunque no sea Tini y abre las piernas como un Lamborghini” fue el fragmento de la letra que publicó en su cuenta de Twitter antes de lanzarla.

Leer también: Camila Homs está viviendo un romance con José El Principito Sosa

Rápidamente, el tweet tomó repercusión y los fanáticos de Tini pidieron una colaboración entre los dos:

"El pueblo pide colaboración con Tini, Juan Luis danos la colaboración",

"¿Se viene feat con la Triple T o es solo la letra?",

"Feat con Tini porfa",

"Ahora exijo un ft",

"Necesitamos ya mismo una colaboración entre ustedes"

Estos fueron algunos de los comentarios. Sin embargo, otros internautas repudiaron las palabras del colombiano: "Igual, no es muy linda la frase", "Qué asco, ¿por qué nombrar a Tini en esa parte? Es súper asqueroso eso".

La letra completa de 'Copas' de Maluma

(Yeh, yeh)

(Aja, aja)

(Maluma, baby)

(Jowell y Randy)

Una, dos, tres copas

A la cuarta ella se descoloca

Saca el polvo que la vuelve loca

Y solo pide una, dos, tres copas

Ella quiere y eso se le nota

Y baila mientras se toca

Me gusta porque es fina, linda, no se enamora

Y baila sola, se descontrola

Y no me ignora porque sabe lo que tengo

Ella quiere lo que tengo

Fina, linda, no se enamora

Y baila sola, se descontrola

Y no me ignora porque sabe lo que tengo

Ella quiere lo que tengo

Qué bien se forra el culito en la mini

Pero prefiero cuando está en bikini

Me habla muy rico, aunque no sea TINI

Y abre las piernas como un Lamborghini

Y es que yo-o-o muero por tenerte cerca

Pa' que seas mía, pa' que seas mi diosa

Yo sé que contigo jugaron, te lastimaron

Pero esto es otra cosa

Dale, bebecita, descuida

Que nada malo va a pasar

Vives a la defensiva

Así las cosas no se dan

Oh

En la orilla de la playa

Juntitos los dos

Sin que nos moleste nada

Quiero hacerte el amor

En la orilla de la playa

Juntitos los dos

Sin que nos moleste nada

Me gusta porque es fina, linda, no se enamora

Baila sola, se descontrola

Y no me ignora porque sabe lo que tengo

Ella quiere lo que tengo

Fina, linda, no se enamora

Baila sola, se descontrola

Y no me ignora porque sabe lo que tengo

Ella quiere lo que tengo

Ella es high class, de buena familia

Carita inocente, pero no es una niña

Está adelanta', nadie la domina

Ella tiene algo que seduce si la miras

Es que tú, tú, tú la tienes que velar

Tiene un vicio que no lo puede controlar

Detrás de su sonrisa

Esconde su cara, que está llena de maldad

Ella quiere lo-, ella quiere lo-, ella quiere-, quiere-, quiere-

Ella quiere lo que tengo yo

Se lo disfruta cada vez que se lo pongo yo

Y me hace cositas sucias pa' olvidar la angustia

Saca lo de leona cuando to' el cuerpo me aruña

Esa me enamora y ya sabe que es vacilón

Todos vacilamos siempre del mismo notón

Ella le da al polvito rosa y yo a la chiclosa

Y no nos da la mala, al revés, se pone poderosa, dice

Que no pare

Que aguante

Que está caliente por dentro y me está pidiendo que no le baje

Y no pares

Me dice

Que está caliente por dentro y me está pidiendo que no le baje

Me gusta porque es fina, linda, no se enamora

Baila sola, se descontrola

Y no me ignora porque sabe lo que tengo

Ella quiere lo que tengo

Fina, linda, no se enamora

Baila sola, se descontrola

Y no me ignora porque sabe lo que tengo

Ella quiere lo que tengo

OK, OK

Maluma, ba-ba-baby

Con Jowell & Randy

Pa' toda' las parceritas de Medallo

Y pa' toda' las bellaquitas de PR

You know, you know

Maluma, ba-ba-babe

Ba-ba-baby

Mamacita

F.E.D.V

Fuente: Exitoina