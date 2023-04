Néstor Gorosito: "Que se dejen de joder, otra vez no nos cobran un penal clarísimo"

En un encuentro de ida y vuelta, Platense y Colón empataron sin goles por la fecha 12 de la Liga Argentina. Desde que Néstor Gorosito asumió la dirección técnica, luego del clásico ante Unión, el Sabalero consiguió siete empates y la victoria ante Boca en la Bombonera. Aunque no pierde hace nueve partidos, el conjunto de Santa Fe se encuentra 22° con 11 puntos.

Luego del encuentro, Néstor Gorosito habló en conferencia de prensa y apuntó al arbitraje: "Para mí jugamos mucho mejor que platense. Que se dejen de joder, otra vez no nos cobran un penal clarísimo, no quiero que me favorezcan, que cobren lo que corresponde. El otro día también, no sé qué puede decir el VAR, que no vieron el tirón de camiseta. Que se dejen de romper las.... Todo el mundo vio que fue penal, no hay forma de decir que no".

"Tengo 58 años, jugué a la pelota desde que nací, mira si uno sabe o no sabe cómo son. Me genera mucha impotencia, si vos protestas sos llorón, si insultas sos histérico. Hay que cobrar lo que corresponde, a favor o en contra. ¿Cómo el VAR no ve el penal? Es alevoso. No lo veo como algo personal, no es hacia mí. Pero hay cosas que no entiendo, el gol que anulan contra Huracán, el penal del otro día, hoy. Me molesta que se diga la mentira. Para eso está el VAR, para aclarar las cosas, yo no tengo la verdad, pero hay cosas que para uno sí y otros no. El tema de interpretaciones es una cagada, tiene que ser claro para todos iguales, con eso que se pierde la esencia se oscurece todo" agregó enojado el DT.

Sobre el partido, señaló: "Nos falta claridad en los últimos metros, tenemos funcionamiento de equipo, siempre en los metros finales nos pasa algo, pero hasta ahí vamos bien. No nos generan mucho, nos falta en los últimos metros. No conseguimos dejar a los delanteros mano a mano. El equipo en general me gustó mucho, la línea de 3, Álvarez y Eric tuvieron un buen partido. Nos falta el último pedazo de la cancha, encontrar el último pase. Esperemos que todos los chicos sigan así, desde que llegamos, muchos jugadores levantaron el nivel. Goltz, Delgado, Garcés, nos dan seguridad con la pelota".

Por último, el DT marcó: "Suma el empate, el equipo hace todo para ganar. Hoy tuvimos la pelota casi el 75% del partido, el equipo juega bien, hay movimiento de equipo. Falta el último tramo, pero eso cuesta plata, es la realidad".

Con info de LT10 - Sin Mordaza