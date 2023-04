Un santafesino se quedó con los guantes que usó “Dibu” Martínez en la final a cambio de una cifra millonaria

A cuatro meses de la consagración de la Selección Argentina como campeona del mundo en Qatar 2022, la locura albiceleste continúa latente. Y en las últimas horas, la historia de un santafesino vinculada a la “Scaloneta” revolucionó las redes sociales.

Luego de la obtención de la Copa del Mundo, se realizó la subasta de los guantes utilizados por Emiliano “Dibu” Martínez en el histórico partido final, donde se lució con la atajada más importante de su carrera ante el atacante francés Kuolo Maní. Estos fueron vendidos por una cifra que rondaba los 45.000 dólares, y ese dinero fue donado a la sala de oncología del Hospital Garrahan.

Pero la identidad del comprador no se había conocido, ya que prefirió preservarla. Al menos le resultó hasta este martes, cuando se reveló que una reconocida tienda de fútbol, especializada en productos para porteros de la ciudad de Santa Fe, lo recibió junto a los guantes del marplatense campeón del mundo.

En ese momento fue atendido por Hernán Bar, dueño del local HB Sport, ubicado en Avenida Aristóbulo del 4.200, quien recibió la sorpresa de vivir un momento que le quedará plasmado en sus retinas para siempre.

En diálogo con el programa "Todo al mediodía", conducido por Hugo Isaak por Cadena OH!, el comerciante santafesino relató: “El miércoles pasado, el hombre que compró los guantes del ‘Dibu’ entró al local y preguntó cómo se hace para encuadrar unos guantes para ponerlos en una pared”.

Luego, continuó: “Le pregunté qué tipo de guante era para poder explicarle mejor según el modelo que tenía. El hombre me quedó mirando y yo tengo en el negocio el mural del ‘Dibu’. Rápidamente me señaló la pared y me dijo que eran esos. Lo quedo mirando y le pregunto si son modelos nuevos, y él me dice que no, son esos, son los de la final’”.

Al escuchar esa revelación, Hernán sintió la “piel de gallina”. “No lo podía creer. Me dijo que era el ganador de la subasta del Hospital Garraham, me miró y me preguntó: ‘¿Los querés ver?’. Le respondí que sí”, detalló.

“Fue hasta su auto, que lo tenía estacionado afuera, los buscó y me los mostró. Tenía el pasto de la cancha, los nombres impresos de los hijos y el apellido de la familia”, describió Bar.

Antes de que se fuera el hombre que pagó alrededor de 20 millones de pesos por los guantes del “Dibu’, el comerciante le pidió si podía sacarles una fotografías para colgar en sus redes, a lo que su dueño accedió con la condición de que su identidad sea preservada. Y así fue.

"Gracias al amigo ganador de la subasta, que nos dio el gusto de poder ver y tocar los guantes del campeón del mundo Dibu Martínez", afirma el mensaje publicado en las redes sociales de la tienda.

Por último, celebró lo vivido: “Esto fue un regalo para la tienda proveniente desde arriba. Estuve en el lugar y momentos apropiados”.

