El oficialismo ponderó el discurso del Gobernador

El Gobernador de la provincia, Omar Perotti, dejó inaugurado el Período Ordinario N°141 de la Legislatura Santafesina. Realizó un balance de gestión y solicitó celeridad en el tratamiento de proyectos que envió el Ejecutivo al ámbito parlamentario.

Al finalizar el encuentro, distintas figuras del oficialismo valoraron el mensaje y destacaron varios pasajes del mismo. En ese sentido, el diputado nacional (FDT) Roberto Mirabella, afirmó que "me pareció trascendente el detalle minucioso de cada política pública que en todo este tiempo se llevó adelante".

"Estoy realmente satisfecho con el discurso. Estoy convencido de que hay que profundizar los logros y corregir los errores, pero no volver atrás ni cambiar de camino", completó el legislador.

Por otro lado, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, evaluó que "cuando asumimos en 2019 no imaginamos que íbamos a tener una pandemia, una triple emergencia, y este último año con la difícil situación económica que atravesamos. Vamos a dejar una provincia mejor que la que recibimos, esa es la convicción".

Lo dijo @omarperotti: No retrocedamos. No aceptemos el freno de quienes insisten en su fracaso. No aceptemos que la política sea sinónimo de especulación y no de hacer. Sigamos soñando, por la vía de la producción y el trabajo. Viva nuestra provincia. Viva la invencible Santa Fe. pic.twitter.com/HUcCsDfzZ3

— Marcos Corach (@MCorach) May 1, 2023