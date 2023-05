Carolina Losada anticipó que, si gana, habrá recortes en el Estado

La senadora nacional de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, brindó una extensa entrevista al programa De 12 a 14 por Rosario3, en la que resumió una serie de interesantes planteos sobre lo que ya es su campaña por la gobernación de Santa Fe.

En la tarde del lunes 1 de mayo, expuso un video en sus redes donde afirmó que será precandidata a gobernadora de la provincia en la interna que disputará Juntos por el Cambio dentro del llamado frente de frentes. Apuntó que la gente le pide que sea gobernadora en las calles y que renunció a ofrecimientos de fórmulas nacionales para defender un nuevo proyecto en Santa Fe.

"Podría tomarme más días porque falta para los cierres de lista, pero lo quise comunicar. Lo que cambió es que tenemos un proyecto para nuestra provincia que lo confeccionamos entre un grupo grande de personas, que tienen ganas, fuerzas, y me convence absolutamente", apuntó respecto a su decisión.

"Estoy muy convencida de que necesitamos liderazgos que estén junto a la gente, que no la excluyan como venimos viendo. Es el sentido común eso que hace mucho extrañamos de los políticos, desde el periodismo trabajé el sentido común y vi que no se prioriza a la gente. Yo quiero hacer esto que vengo llamando una revolución para Santa Fe y cambiar todo aquello que esté mal en la provincia".

Al respecto, afirmó que no pretende borrar todo de los gobiernos anteriores, sino que retomará aquellas buenas iniciativas para mejorarlas.

"Lo que esté bien, lo vamos a tomar, mejorar y seguir para adelante; aquello que esté mal, lo vamos a cambiar, no lo vamos a seguir bancando. Incluso estoy dispuesta a llamar a Perotti para continuar algún proyecto de él. Quiero poner a la gente adelante, que por primera vez los santafesinos estemos en el primer plano de la política".

En este sentido, remarcó que "hay mucho en cuanto a la inseguridad que no se ha hecho o se ha mirado para otro lado, y eso para mí es complicidad, lo dije desde siempre. La policía debe ser saneada, tenemos que tener una buena policía, respetada, empoderada por la política; que tenga respaldo político y económico, que gane lo que tiene que ganar, que tenga los elementos que necesita para combatir al crimen. Que tenga un proyecto y un plan, que sepa qué está haciendo en cada lugar. El plan de seguridad es uno de los que más me entusiasma".

Pero para la entrevistada, hubo "muchas otras cosas que estuvieron mal". Criticó el cierre de escuelas durante la pandemia en departamentos donde no había contagios. También algunas decisiones educativas como la no repitencia.

"Eso también está mal, volvamos al mérito, a la cultura del trabajo, volvamos a políticos que quieran hacer política para mejorar la vida de la gente. No queremos candidatos que son candidatos porque lo único que saben hacer es eso".

Propuestas

Losada destacó que la respalda "un gran equipo de mucha gente que sabe muchísimo de cada una de las áreas". El objetivo del grupo es que cada uno de los proyectos sea completamente diferente a lo que estamos acostumbrados.

"Queremos hasta que sea más fácil hacer un trámite, poner una empresa, dar trabajo. Qué necesitamos en esta provincia además de seguridad, necesitamos que haya más trabajo, que crezca la producción, que se ponga en un lugar central dentro del país y la región, incluso a nivel internacional".

Sobre su armado político, no adelantó nombre ni siquiera de su compañero o compañera de fórmula, aunque admitió que Federico Angelini podría estar cerca.

"Tampoco vamos a contar los ministros todavía, pero sí podemos decir que vamos a reducir la cantidad de ministerios. No es que estén de más, vamos a regrupar algunas áreas y pasar de 14 ministerios a 8, quizas hasta menos. La verdad es que es importante que la política de el ejemplo, del ajuste que tiene que hacer la política. Porque a los únicos que nos piden que nos ajustemos es a la sociedad, la política normalmente no se ajuste".

"Si me preguntan si quiero echar empleados, digo que no. Hay muchos puestos que son políticos y mucha gente que tiene que ser reasignada. Hay personas que quizas no tienen tareas y que sí quieren hacer. Entonces queremos dar un liderazgo, para que se entusiasmen para hacer las cosas bien. Incluso creo que los sindicatos lo aceptaría, porque no perjudica a los empleados, les daría una razón de ser y un objetivo. Todo el mundo quiere trabajar por algo en lo que crea, nosotros tenemos que saber que tenemos algo en qué creer en la provincia de Santa Fe".

Interna

Respecto a la interna, destacó que "le encantaría" que el socialismo la acompañe pero no se metió en un posible armado provincial.

"Yo puedo decir cómo va a ser mi campaña, enfocada en la gente, diciendo la verdad, si me atacan trataré de no responder, si lo haré lo haré de frente, me parece que eso desenfoca sino".

A nivel nacional, afirmó que tuvo el apoyo de "Horacio, Patricia, Mauricio, Morales, Manes, Vidal", pero que "el candidato a presidente lo va a elegir la gente".

"Yo estoy abocada a un proyecto para Santa Fe, para que nuestra provincia salga adelante, que no tenga nada que ver con lo delictivo, que tenga un proyecto para la gente y trabaje en los problemas que tenemos los santafesinos".

A su vez, admitió que tenía posibilidades a nivel nacional para acompañar fórmulas como vicepresidente, pero se decidió por Santa Fe.

"Es el desafío más importante y más difícil. Me siento muy preparada para hacerlo, siento muchas ganas para eso", dijo por último.