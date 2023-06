Chaco: "A los Sena los financiaba y apoyaba el Gobierno de Capitanich", afirmó Carlos Salom

Este miércoles por la noche se desarrolló una multitudinaria marcha en Resistencia para pedir justicia por Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida desde el 1 de junio. Era esposa de César Sena, hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos reconocidos dirigentes políticos ligados al peronismo. Los tres se encuentran en prisión.

"Esto es una película de terror, una tragedia. Es la punta del iceberg de lo que se venía vivendo hace muchos años. Un sector político que apuntaló y fortaleció económicamente a distintos grupos violentos, piqueteros que conspiran contra la normalidad de vida de Resistencia. Querían más dinero y poder", comentó Carlos Salom, dirigente político de Resistencia.

"Uno de ellos es de Emerenciano Sena, que fue estimulado por el Gobierno. Lo de anoche fue un grto compungido, desgarrador, no sólo de la familia de Cecilia sino de toda la sociedad y la región. Vinieron personas de Corrientes, Formosa, Santa Fe, incluso hubo movilización en las plazas de las localidades. Se reclamó por justicia, por el esclarecimiento y castigando con un mensaje contundente para que se terminen estas actitudes de manejar el dinero público direccionando a estos sectores violentos que acompañana al oficialismo", apuntó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Hasta el momento, la investigación plantea como principal hipótesis la de un "femicidio planeado por los detenidos". Además de los tres mencionados, están bajo arresto Fabiana González, asistente del matrimonio; y otras dos personas cuyas identidades no trascendieron.

Cecilia fue vista por última vez el pasado 1 de junio, cuando Sena la pasó a buscar por la casa de un familiar para llevarla a Ushuaia, donde Acuña le había conseguido un trabajo por sus contactos en la política. Desde ese momento, la familia de Strzyzowski nunca más estableció contacto con ella.

"Lamentablemente culmina con una desaparición, a viva voz se escucha por todos lados que este grupo violento terminó con la vida de Cecilia. Incluso dentro del gobierno había funcionarios que le temían a estos grupos, porque amenazaban e incluso atacaban a comisarías y periodistas. Los Sena recibieron fortunas en dinero. Se encontraron más de seis millones de pesos en la casa, como para darnos una idea. Es una situación extremadamente grave apañada por el Gobierno. Si esto no hubiera pasado, sería candidato a diputado por Capitanich", explicó Salom.

Elecciones

Ante la consulta si es posible realizar las elecciones, el entrevistado afirmó que "El humor de la gente viene de hartazgo, de bronca. Estamos compungidos y sorprendidos por este terror. No sé si es el mejor momento para las elecciones por todo esto, pero pedimos que no dejen de ir a votar. Este gobernador puso la fecha de este domingo que es fin de semana largo y el día del padre, lo cual limita la posibilidad de votación".

Escuchar también audio completo: