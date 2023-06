Perotti en Rosario: "Hay que sostener el legado de Belgrano"

El gobernador Omar Perotti, encabezó este martes el acto por el Día de la Bandera en el Monumento de la ciudad de Rosario. Desde allí, y ante la ausencia del presidente Alberto Fernández, el mandatario reclamó la necesidad de construir una Argentina federal e igualitaria".

"No podemos no estar hablando de lo que significa el día a día de cada rosarino, de cada santafesino, y particularmente cuando hablamos de Belgrano y de sus discusiones con el poder central, por el no acompañamiento, no reconocimiento a lo que él planteaba como necesidades, a cubrir en el interior", planteó el titular de la Casa Gris.

Y agregó que "eso nos pasa hoy con otras formas, por lo cual de esas cosas hay que hablar para sostener el legado de Belgrano y no quedarnos solamente en recordatorios que tienen que ver muchas veces más con los textos de historia que con el día a día".

"Nosotros sabemos que tenemos que poner todos los mayores esfuerzos, todos los días mejorar, pero tenemos muy claro que necesitamos la presencia de más fuerzas federales y de todo el conjunto de acciones federales que tienen que impactar sobre nuestro territorio", completó Perotti.