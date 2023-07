Toniolli y De Ponti: "Queremos expresar otra forma de entender la política"

El tiene 46 años; ella, 37. Eduardo Toniolli y Lucila de Ponti expresan, a su manera, una nueva generación política en la provincia. Son los referentes del Movimiento Evita santafesino. A 15 días de la realización de las PASO -donde se presentarán como precandidatos a gobernador y primera diputada provincial, respectivamente- trazan un balance de la campaña electoral.

-¿Qué viste en tu recorrida por el territorio provincial?

-Toniolli: Es una mirada que sostenemos desde hace tiempo, con particularidades propias de la coyuntura. ¿Cuál es esa mirada? Básicamente que la Santa Fe es una provincia rica, que exporta y genera divisas, pero también es una provincia profundamente desigual que tiene una gran imposibilidad en muchos de sus departamentos para retener a sus jóvenes en sus localidades de origen, tenemos la mitad de los departamentos con un saldo migratorio negativo en los últimos 20 años y este no es un problema económico sino político. La agenda del poder económico está sobre representada, que los titulares de grandes extensiones de tierra paguen una miseria de inmobiliario rural y que un almacenero pague ingresos brutos y las grandes cerealeras no, son expresiones brutales de esa mirada sesgada. Los pequeños productores y las pymes, los hacedores de la riqueza santafesina, no están sentados en la mesa donde se toman las grandes decisiones porque de un lado y del otro de la grieta hay dirigentes políticos que han conducido la provincia en estas últimas décadas, y nunca les abrieron las puertas. Nosotros queremos expresar en este proceso electoral otra forma de entender la política: poner en el centro de la institucionalidad la agenda de los trabajadores, de las cooperativas, de los jóvenes que quieren construir su futuro en su lugar de origen, de los estudiantes, incorporarlos a las políticas públicas desde un lugar de definición.

-El Movimiento Evita representa y contiene a una nueva generación de jóvenes y ha logrado llegar a esta instancia con listas de candidatos en muchos lugares de la provincia.

-De Ponti: Nosotros venimos planteando para estas elecciones con más fuerza que antes -teniendo en cuenta sobre todo el acuerdo que hemos logrado construir en la ciudad de Rosario con el partido Ciudad Futura- que muchos de los problemas que describía Eduardo y de las deudas que la política tiene con la sociedad están vinculados o encuentran sus causas en que durante muchos años han gobernado si se quiere la misma clase de políticos, lo que podemos llamar políticos tradicionales que de alguna manera han tenido como prioridad mantenerse en los cargos, poder perpetuarse en determinados lugares de poder, muchas veces utilizando herramientas o estrategias que para nosotros son muy nocivas para la política: con la pelea constante, sin sentido, con la discusión que no permite tener acuerdos programáticos y generar políticas de Estado. Seguir persistiendo en la elección de esta misma clase de políticos no nos va a permitir salir de la situación tan crítica en la que estamos, esto solo se va a dar en la medida en que la sociedad pueda confiar en que una nueva generación tiene que hacerse cargo de empezar a gobernar nuestros territorios, ocupar los espacios trascendentes para la toma de decisiones.

-¿Eso explica el crecimiento del movimiento Evita?

-De Ponti: Claro, porque tiene que ver con poder poner en el marco de la discusión política electoral otra forma de hacer política, poner en el centro de discusión necesidades y problemáticas de la sociedad, una agenda construida desde abajo hacia arriba teniendo en cuenta lo que sucede en cada territorio. Defendemos a la política como una forma de gestionar para transformar, no de gestionar las desigualdades para mantenernos en un statu quo que siempre permanece y donde las desigualdades siguen siendo siempre las mismas y los problemas siguen siendo siempre los mismos y las discusiones siguen siendo siempre las mismas. La política de santafesina está en una situación de amesetamiento desde hace mucho tiempo donde no se pueden encontrar acuerdos y soluciones a discusiones que se vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo y la seguridad es el más claro ejemplo de esto... hay que cambiar la forma de hacer política, hay que darle paso a una nueva generación que quiera hacer las cosas distintas y sobre todo desde un lugar de mucha valentía para defender la posibilidad de que sí se puede transformar desde la gestión, no que las limitantes en términos de competencias y de capacidades que tiene cada uno de los roles nos impidan resolver los problemas, nosotros queremos resolver el problema de la seguridad de Rosario sin esperar o reclamar constantemente que sea la Nación quien venga a arreglar lo que acá no podemos resolver, esto como ejemplo de tantas otras discusiones en las cuales entendemos que la política claudicó.

-¿Las expectativas electorales son buenas para el peronismo junto a Ciudad Futura en la categoría intendente de Rosario?

-Toniolli. Cuando hace un año empezaba a encaminarse este famoso frente de frentes, que nosotros caracterizamos como un frente antiperonista, cuando veíamos que lo que alguna vez fue el Frente Progresista que llegó a gobernar la provincia y Rosario se encaminaba a ir de furgón de cola del macrismo, planteamos honestamente de cara al peronismo y hacia otra fuerzas que no caminaban tradicionalmente junto al peronismo, -ya sea de centro izquierda, del progresismo, de la izquierda misma, algunos del Frente Progresista y otros de afuera-, la necesidad de generar un frente nuevo, ser una plataforma en Rosario pero también en Santa Fe. El primer triunfo para nosotros fue haber presentado las listas porque vos podés hacer el diagnóstico y no derive, como pasó otras veces, en ningún acuerdo. Para nosotros el acuerdo con Ciudad Futura, Frente Patria Grande, Unidad Popular es una señal importante hacia la política, mientras la política se fragmenta, se divide o se junta pero sin principios nosotros intentamos hacer un acuerdo en base a una experiencia concreta en los territorios en un sentido amplio: gestión de educativa, social, dispositivos de atención de consumo problemático, urbanizaciones de barrios, proyectos legislativos… ¿Qué nos faltaba? Dejar de competir entre nosotros en las elecciones y compartir y agrandar un espacio que incluye al peronismo y a otros sectores para dar una disputa de cara a lo que nosotros es el horror, el neoliberalismo. También queremos dar hacia dentro de ese gran frente qué peronismo es el mejor para enfrentar a ese neoliberalismo y con quiénes. Si un peronismo que quiere parecerse al otro lado de la grieta, como es el de (Omar) Perotti o un peronismo que recupere lo mejor de su tradición y que tenga sobre todo vocación transformadora.

-De Ponti: Para responder a tu pregunta nosotros en Rosario tenemos chances concretas de ganar la intendencia porque el escenario quedó configurado de tal manera que la única opción real de cambio respecto de lo que existe es que Juan Monteverde sea intendente de esta ciudad. Venimos de muchos años de gestión del Frente Progresista y que culmina ese ciclo con una gestión absolutamente fracasada que es la de Pablo Javkin. No solo no pudo aportar casi nada para resolver o apaciguar el tema de la seguridad sino que en muchísimos otros aspectos de la vida en Rosario es una gestión que no ha logrado alcanzar objetivos y que no le mejoró la vida a los rosarinos. En cuanto al escenario provincial se da una situación similar pero que hay que ponerla en un contexto distinto. Venimos de un gobierno peronista que se va también con muchísimos déficit, en ese marco estamos dando la discusión, como decía Eduardo, no solo al interior del peronismo sino del progresismo y el campo nacional y popular, intentando plantar una semilla acerca de cómo tiene que ser el futuro, cómo tiene que ser la política que gobierne la provincia de Santa Fe, y ahí también entendemos que la única lista que representa realmente una posibilidad de darle paso a una nueva generación, de ser una opción novedosa, es la nuestra. El resto de las listas del peronismo tienen adentro suyo a muchos de los responsables de la situación que estamos viviendo hoy y ni hablar de las listas que se presentan en el marco del frente de frentes, ahí vamos a encontrar a personas que ejercieron lugares de responsabilidad en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, son también responsables de lo que pasó, no pudieron resolver la situación que tenemos en la provincia. Vienen con una propuesta que tiene que ver con una economía que le libera la mano a los poderosos del mercado y con un planteo de seguridad, “la violencia solo se combate con más violencia”, está claro que eso termina con peores condiciones de vida para el pueblo santafesino. En ambos territorios nuestra propuesta lo que aporta es la posibilidad real de empezar a transitar un proceso de transformación que sea radicalmente distinto de lo que viene pasando hasta ahora.

-¿Qué representa Monteverde, el precandidato del Evita?

-De Ponti: Es un referente de una nueva generación de la política, que viene para hacer las cosas distintas, con la experiencia de la organización comunitaria y la autogestión en la resolución de un montón de problemas que el Estado no resuelve, y que eso es lo que expresan Ciudad Futura, el Movimiento Evita, y un montón de organizaciones de Rosario que vienen haciéndole frente a los problemas que tenemos en este territorio. Hay además una vocación muy fuerte de convocar al conjunto de los sectores políticos y de los actores sociales, económicos, productivos, culturales de Rosario para establecer un límite muy claro, respecto de lo que tenemos que construir hacia el futuro, una Rosario Sin Miedo, donde realmente pongamos como prioridad terminar con el problema de violencia que viene atravesando Rosario, comandar esa estrategia desde Rosario pero que se puede hacer si empezamos a hacer las cosas de una manera distinta. Dudo que quien ya ha sido ministro de Gobierno, ministro de Trabajo y ocupado cargos importantes pueda realmente expresar un camino.