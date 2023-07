Mónica Fein: "La interna es entre tres, pero somos los únicos que respondemos exclusivamente a los santafesinos"

En declaraciones a medios periodísticos, la precandidata a gobernadora, Mónica Fein, apuntó contra Maximiliano Pullaro y Carolina Losada y la discusión pública que vienen protagonizando.

“Los dos tendrán que pedirle disculpas a los santafesinos por el circo mediático que montaron y por responder a estrategias que buscan nacionalizar sus candidaturas. La interna es entre nosotros tres, pero somos los únicos que respondemos exclusivamente a los santafesinos”.

Fein también criticó la forma en la que están llevando adelante este proceso previo a las PASO “cuando la situación de la provincia es angustiante y la gente espera seriedad en las propuestas, más aún, en el contexto de violencia e inseguridad que estamos viviendo. Lo único que tenemos que discutir es como sale Santa Fe de esta realidad”.

La actual diputada nacional resaltó que “la provincia vive una crisis en relación a la inseguridad, a la dramática situación que viven los productores por las altísimas retenciones y el abandono frente a los impactos de la sequía, sumado a un contexto inflacionario que perjudica a la sociedad día a día” y aseguró que “mientras ellos se pelean, nosotros, junto a Clara García, seguimos trabajando y escuchando a la gente en cada pueblo y ciudad. Está a la vista que no tienen idea de lo que es gobernar, porque cuando de verdad sabés de qué se trata administrar una provincia no hay tiempo que perder. La gente va a castigar esta tremenda insensibilidad e irresponsabilidad que están demostrando”, expresó.

Sobre el debate público que viene proponiendo desde que se inició la campaña, Fein declaró: “Me presenté a la Justicia Electoral y le pedí que nos convocaran a los tres para que le digamos a los santafesinos que vamos a hacer en materia de educación, salud, seguridad e infraestructura, porque no se puede improvisar más, la gente está enojada y tiene razón. Me cansé de pedirles que tengamos esta discusión de cara a la sociedad. Tenemos que cambiar la realidad porque creemos que este gobierno justicialista está terminado pero tenemos que ser serios, no podemos seguir asistiendo a una pelea obscena que sólo representa a Bullrich y a Larreta y nada tiene que ver con nosotros los santafesinos”.

Por último, la exintendenta de Rosario destacó que se prepara para las próximas elecciones del 16 de julio, “sabiendo que hay 3 millones y medio de santafesinos que esperan escuchar cómo se les van a resolver los problemas. Perotti fue un gobernador ausente, del mismo color político de un gobierno nacional que abandonó Santa Fe y al que él decidió entregarle nuestra provincia. Dentro de “Unidos para Cambiar Santa Fe", los socialistas somos la mejor síntesis de experiencia, trabajo, seriedad y compromiso para administrar la provincia. Sabemos gobernar y tenemos equipos preparados para afrontar este nuevo desafío”, concluyó.