Marcelo Lewandowski: "Están en juego dos modelos de país distintos"

En el marco del lanzamiento de la mesa "Massa Presidente" del centro norte provincial, el candidato a gobernador por el frente Juntos Avancemos, Marcelo Lewandowski, afirmó que están en disputa "dos modelos distintos" y que el objetivo de su campaña es mostrar esas diferencias.

"En Nación y provincia hay modelos bien diferenciados. Se van a exponer en las PASO, y en las Generales. Ambos proyectos tienen un modelo productivo distinto, la fuerza del Estado y los criteros de construcción distintos. Lo que se está haciendo se mostró en los cuatro años anteriores", afirmó.

"A pesar de todos los problemas que conlleva la deuda heredada, más la pandemia, más la sequía y todos los condicionamientos, eso no ha hecho mella en los programas y propuestas que en los últimos dos años tomaron un nuevo impulso", remarcó.

Respecto a su encuentro con el pre candidato a nivel nacional, Sergio Massa, el entrevistado afirmó que hablaron de todo, "lo que tiene que ver con Santa Fe lo que necesitamos para gobernar la provincia y la Nación. Hablamos de una estrategia política y qué vamos a llevar adelante".

"Lo que sabemos es que hay otro partido en juego, es casi un balotaje y vamos a mostrar que hay dos modelos bien marcados en estas elecciones. No sólo está representado el peronismo sino que hay otras fuerzas involucradas. No es lo mismo ser opositor que ser oficialismo, uno no solo tiene que llevar adelante la propuesta que se va a hacer, sino también defender o modificar lo que se está haciendo. Nosotros siempre hablamos de propuestas", dijo por último.

