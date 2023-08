Jorge Rial habló del reencuentro con su nieto y su diálogo con Morena

El posteo de Jorge Rial abrazando a Francesco, el hijo de Morena Rial, fue el indicio del preludio de la reconciliación familiar tras las explosivas peleas mediáticas.

"Ayer Fran se la pasó toda la tarde y cenó con nosotros. Fue un día glorioso para mí, de felicidad absoluta", arrancó el periodista.

Con brillo en sus ojos, Jorge se sinceró en la nota con Socios del Espectáculo: "Nos extrañábamos mucho. Me llamó el lunes y me dijo 'Tata, te extraño'". "Ahí Morena me dijo que lo vaya a buscar cuando quiera, le dije que iba el miércoles y fui", reveló la charla clave.

"Somos familia por más que pasen cosas. Y es lo que tira. La sangre tira y termina triunfando", afirmó Jorge Rial sobre su compleja situación personal con Morena.

Ahí puso a Francesco al margen: "Es mi nieto y no tiene nada que ver con todo esto. Es inocente y no sabe lo que pasa".

"Hay que sacarse de encima a la gente que se aprovechó de la situación. Y que ahora se fue. Obvio. Ya no están y ahora quedó la verdad de la milanesa, que es la familia", concluyó Jorge Rial confiado en que podrá amigarse con Morena, su hija mayor.

Fuente: Ciudad Magazine