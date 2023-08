Alquileres temporarios y aplicaciones, un fenómeno que llegó para quedarse

En el marco del debate por la modificación de la Ley de Alquileres que se retomaría este mes, y en un contexto complicado para acceder a una vivienda y alquilar, se suma un fenómeno nuevo en el país que son los alquileres temporarios a través de aplicaciones virtuales.

"Es una modalidad que está creciendo, hay lugares que está instalado al 100 por ciento, los que son turísticos. La incidencia de los alquileres temporarios seduce mucho a los propietarios y genera una escaez de alquileres para vivir de manera permanente", comentó Alejandro Pastore, presidente de la Asociación Civil Empresaria Hoteleros Gastronómicos de Rosario.

En Rosario es incipiente, llega a 1700 departamentos que están por fuera de los alquileres permanentes. El propósito de los controles es tener precacución, para que esta modalidad compita con la hotelería en términos de equidad y no genere un aumento de los precios.

"En Rosario no está prohibido, pero hay una ordenanza con la que hemos trabajado que exige que los departamentos se registren, se habiliten y estén dentro de condiciones concretas. La situación de competencia debería darse en un marco de equidad. En ningún momento las aplicaciones piden que se justifique el alquiler, se hace por fuera de la normativa, no se responde por las cargas y costos del sistema. Esto genera una disminución del precio y afecta el valor general", explicó en diálogo con Carlos Bermejo por Agenda Rosario en Cadena OH!

"Nosotros tuvimos una reunión con el Colegio de Corredores Inmobiliarios para consultarles. Nos propusieron trabajar en conjunto con la universidad para tomar consistencia en los datos, es un tema que hay que ponerlo en agenda. Probablemente haga falta una ley provincial para que se regule, tener un servicio que tribute en igualdad. De esa forma también mejorar la performance del destino. Hay que trabajar en esta idea de la ley provincial, sino la aplicación tiene un poder que está por arriba del sistema comercial y tributario y no debería tenerlo. Tienen sus sedes en otros países, el formato es más que accesible, por eso tiene que ajustarse según las normas", dijo por último.

