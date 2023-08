"La sociedad argentina no se derechizó", el mensaje para combatir los planteos de Milei

La victoria contundente de Javier Milei no deja de replicar en todos los medios. A favor o en contra, las personas se animan a discutir política y expresar sus opiniones en un contexto de gran incertidumbre.

Federico Pellegrino es uno de los que se animó a hablar en contra del candidato. Es licenciado en Ciencias Políticas y coordinador del departamento de política en Eco House Global. Grabó un video en el que afirma que la sociedad argentina no se derechizó y que es necesario hablar con quienes votaron a Milei para hacerles entender que "viene por todo".

"El lunes mismo lo grabé, después de las PASO. No pensé que iba a sacar el 30 por ciento. Me shockeó mucho, por eso creo que se viralizó el video. No encontraba explicación de por qué Milei sacó tantos votos, y la lectura iba a ser que estaba todo perdido", comentó.

"Si pensamos que ese 30 por ciento quiere destruir el Estado, es difícil acercanos a esas personas. El video es un llamado a que todas las personas que entendemos que la igualdad de oportunidades está bien, que nuestra vida no tiene que estar echada a ver dónde nacemos, salgamos a convencer a las personas. La dirigencia política no lo va a lograr, mostró que no llegar a la gente. Ni Bullrich ni Massa pueden llegarle. Bullrich va a tener dificultades de captar los votos de Larreta. Massa es candidato pero también es ministro de Economía y eso preocupa a la gente. Es un nivel de incertidumbre total, y no podemos esperar que baje una varita mágica para ver qué hay que hacer", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!.

Así, para el entrevistado, "todo lo que nosotros entendemos que está bien está puesto en jaque por este tipo. Javier Milei hizo campaña a partir de pibes, mayormente, haciendo Tik Tok o videos de instagram, toda esa gente replicó el mensaje de Milei por tres años. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en 60 días, para tener la posibilidad de que Argentina sea un país desarrollado en los próximos años", propuso como objetivo.

Para Pellegrino, el núcleo duro, el núcleo ideológico de la Libertad Avanza, es un grupo de personas de entre 15 y 25 años, "una adolescencia tardía", que ante todo lo que sienten se vuelcan a Javier Milei. "Es un grupo masculinizado, y lograron el 30 por ciento de los votos. Son muchos los jóvenes que de repente se sintieron parte de algo, identificados y es una manera de rebeldía".

Pero no todo está perdido. Como contraparte, le sorprendió la cantidad de personas de a pie, que no participan de política, que están preocupadas por la votación de Milei. "Eso va a evitar que Milei sea el próximo presidente, ni Massa, ni Bullrich lo van a lograr, sólo la gente".

