Elton John fue hospitalizado por un accidente casero

Elton John debió ser hospitalizado durante el fin de semana después de sufrir una caída en su villa de Niza, Francia. El representante del legendario artista informó que fue como "medida de precaución".

¿Qué le pasó a Elton John?

El cantautor y pianista británico, de 76 años, fue trasladado al centro ortopédico del Hospital Princesa Grace de Mónaco, donde recibió tratamiento preventivo, explicó Page Six.

El lunes, el representante de John le dijo al Daily Mail: "Podemos confirmar que tras un resbalón ayer en su casa del sur de Francia, Elton visitó el hospital local como medida de precaución". "Tras las revisiones, fue dado de alta inmediatamente esta mañana y ya está de vuelta en casa y en buen estado de salud", aclaró, llevando tranquilidad a los millones de fans alrededor del mundo.

Elton John pasó el verano en la Costa Azul con su esposo, David Furnish, y sus dos hijos, después de terminar su gira Farewell Yellow Brick Road Tour a principios de julio.

El sitio contó que aunque ya no saldrá de gira, el cantautor no descartó lanzar nueva música. "Hacer giras es agotador para mí y me aleja de mi familia y mis hijos", había explicado meses atrás.

Fuente: Exitoina