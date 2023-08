Maite Peñoñori vuelve a LAM tras su renuncia a Intrusos

Ángel de Brito anunció en LAM (América TV) que Maite Peñoñori vuelve al programa como angelita oficial tras renunciar a Intrusos (América TV) días atrás.

El lunes 28 de agosto, Ángel de Brito contó al comienzo de LAM (América TV) que se iba a incorporar una sexta angelita y, tras hacer un enigmático con pistas, la presentó con un móvil desde su casa: "Se incorpora la semana que viene. Es la primera angelita que vuelve al programa. Es Maite Peñoñori".

Santiago Sposato estaba en el móvil desde el departamento de Maite, y ella expresó contenta: "Gracias por la bienvenida. Yo me fui de LAM en noviembre de 2021. No le había contado a nadie, ni mi familia sabía porque no había firmado todavía".

Cuando Ángel le preguntó por qué se fue de Intrusos, la comunicadora dijo: "Fue un ciclo personal. Estaba contenta en el programa, nos divertíamos con el grupo. Había buen clima. Con Flor (de la V) tenía la mejor. Se fue generando un desgaste que no tiene que ver con el grupo".

¿Por qué Maite Peñoñori se fue de Intrusos?

El 18 de agosto, Maite Peñoñori anunció en pleno vivo de Intrusos que no seguirá en su puesto y explicó los motivos. "Antes de terminar, tengo que comunicar algo que la verdad me produce muchísima tristeza que tiene que ver con la despedida de mi querida Maite 'la promesa", dijo Florencia de la V sorprendiendo a todos.

Tras tomar la palabra, Maite confirmó su salida y dijo: "No voy a llorar. Los voy a extrañar mucho. Se armó un grupo re lindo. Yo a vos Flor te dije cuando empezó el rumor de 'qué pasaba con Intrusos', yo le mandé un mensaje a Flor y le dije 'tenés que venir porque la veía y me parece que creciste un montón y nos das un montón de lugar a todos".

Además, destacó el poder trabajar con sus compañeros y señaló: "Un placer haber trabajado con la Tauro (Marcela), compañera de camarín, con los chicos que cada vez más somos amigos. Es la primera vez que se daba de poder estar juntos. Con la Ubfal también que no la había conocido. Me encantó trabajar con Lau, con Pablo. Todo el equipo de producción, todos los que hacen este programa". "Los voy a extrañar, los voy a mirar desde casa".

Sin embargo, Laura Ubfal quiso saber "por qué se iba" y, tras la consulta, la periodista admitió: "Es una decisión personal, dar un paso al costado. Agradecida con el canal, con la pantalla, las chicas de maquillaje, de peinado, de vestuario. Los camarógrafos. Ya nos juntaremos a comer, me encanta este equipo que se formó. Nos reencontraremos".

Finalmente, Flor también aprovechó para darle su muestra de cariño a Maite Peñoñori y le dijo: "Te quiero. Es un placer trabajar con vos, yo conocí una persona hermosa. Sos una gran periodista. Es un placer trabajar con personas como vos. Enalteces cualquier panel y seguramente vas a tener una carrera impresionante. Vas a hacer cosas brillantes, estoy segura. Te vamos a extrañar".

