Finalmente, Charlotte Caniggia declaró en la causa del empresario descuartizado

La presencia de Charlotte Caniggia en la Unidad Fiscal de Instrucción 5 de Lomas de Zamora generó un enorme revuelo, y la mediática fue contundente cuando la prensa la consultó por su declaración testimonial en el marco del crimen de Fernando Pérez Algaba.

“No sé ni que mier… hago acá”, se sinceró la participante de Bailando 2023 al llegar a la sede judicial, ante la cámara de TN.

Una hora más tarde, Alejandro Cipolla ofició de vocero de su defendida al afirmar que “ella no debió ser citada” porque “no tenía relación para tanto” ya que “no eran amigos” con el empresario descuartizado.

Por otra parte, al abogado de Charlotte anticipó que Mariana Nannis también sería convocada para contar qué sabe de Pérez Algaba. “Esto es todo un circo”, enfatizó.

Y continuó: “Están armando circo al pe…, chicos. Hay cosas más importantes que irme a buscar a mí”. Entonces, se despegó de Fernando Pérez Algaba: “No lo conocía. Lo vi tres veces en mi vida.

De todas formas, reconoció que el empresario era amigo de su novio, Roberto Storino Landi: “Pero hace años que no sabemos nada. Me parece una ridiculez. Era amigo de la pareja, pero hace años que no lo vemos. Por eso me parece ridículo que me estén citando porque soy una persona pública”.

“No tengo nada que contarles. No hay nada”, se disculpó Charlotte Caniggia con la prensa.

