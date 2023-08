De Grandis explicó el funcionamiento de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos

El Intendente Municipal, Carlos De Grandis, explicó esta mañana el funcionamiento de la maquinaria con la que cuenta el municipio para darle funcionalidad a la Planta de Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos, una iniciativa municipal que busca trabajar para reducir el impacto ambiental negativo por la presencia de basurales a cielo abierto y el desperdicio de materiales que, por su valor incorporado, son recuperables y útiles a la economía local. Asimismo, generará nuevos puestos de trabajo para operarla.

Se trata de una tolva de recepción, una cinta transportadora, otra cinta de salida de material no clasificado, contenedores plásticos, una prensa vertical y demás accesorios. Asimismo, se incorpora con el equipamiento una máquina chipeadora, un manipulador telescópico, un tractor de 150 HP con anexo de rastra de disco y desmalezadora.

De Grandis, que recorrió el predio junto a la Secretaria de Gobierno, Vanina Matassa y al concejal Maximiliano De Grandis, afirmó que “queremos generar más políticas medioambientales en una ciudad industrial donde no es fácil “, y explicó que el lugar formaba parte de un basural y contó el proceso que demandó la construcción de la planta.

“Todo lo que está montado que conforman esta planta ha sido construido a lo largo de estos años sobre un basural que había en este predio de 16 hectáreas. Está lleno de cavas, las construcciones recién encontraron suelo firme a los tres metros de profundidad. Son terrenos recuperados, donde se tiraba la basura indiscriminadamente. Es importante ya haberle ganado más de 12 hectáreas a este viejo basural”.

“Todos los residuos sólidos que provenga de nuestros camiones de recolección serán tratados en esta maquinaria, para separarlos los reutilizables y el resto serán enviados al vertedero de Ricardone”, aclaró. “Vamos a reciclar camión por camión, que no se sigan tirando ese producto inorgánico en las cavas al fondo de este terreno, y que alguien lo usufructúe, no el municipio, no queremos hacer un negocio de este proceso”, agregó.

En este sentido, De Grandis apuesta a que una cooperativa, o bien el EcoClub, “puedan tener el dividendo de este proceso”, mientras se avanza también en gestiones con el Instituto Beppo Levi.

En cuanto a la infraestructura de la planta y la maquinaria adquirida, el Intendente señaló: “Hoy estamos aplicando nuevas tecnologías sobre el espacio construido de unos 1500 mts2, con máquinas que hemos adquirido en Rafaela para tratar los residuos secos, los inorgánicos”, y adelantó que se comenzará a proyectar la experiencia de separación de residuos en el barrio Néstor Kirchner. “Allí hay 131 viviendas que de alguna manera conforman un barrio chico, la idea es comenzar incipientemente con políticas de separación de residuos”.