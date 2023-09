Balangione: "Los diputados actuaron con irresponsabilidad al no aprobar los pliegos"

Las disputas por la aprobación de pliegos para fiscales, defensores y jueces continúa su proceso luego de los rechazos en la mayoría de los postulantes enviados por el poder Ejecutivo. Al respecto, según publicó el Senado en su sitio web, "de conformidad con lo resuelto por la Comisión de Acuerdos en fecha 30 de Agosto de 2023, se hacen saber las solicitudes de acuerdo legislativo, elevadas por el Poder Ejecutivo mediante mensaje Nº 5050, que serán consideradas por la Asamblea Legislativa el día 21/09/2023".

"El impacto es absolutamente negativo en la sociedad, sobre todo y específicamente el caso de fiscales y defensores son los que posibilita las audiencias en el sistema penal. Las audiencias se van a poder llevar a cabo si hay un juez, un fiscal y un defensor. En el caso de los defensores se enviaron 18 pliegos de los cuales se aprobaron 4", comentó Jaquelina Balangione, actual candidata a diputada por Juntos Avancemos.

Desde 2017 y hasta 2023, por concurso, llegó a desempeñar el rol de Defensora Provincial del Servicio Público de la Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe, donde además creó el Instituto de Capacitación de la Defensa Pública.

"Doy fe de la libertad que tiene el jurado para trabajar, se respeta el orden de mérito y se envían los pliegos a la Legislatura"

"Hablo con conocimiento de causa, fui jurado, salí sorteada por el Colegio de Magistrados. El concurso llevó casi 2 años, se anotaron 250 personas y rindieron 125. Los exámenes se tomaron de manera anónima, se tomaron seis casos distintos; cada uno de los postulantes fue evaluado en forma anónima, antecedentes, examen psicotécnicos también. Aprobaron 43 personas, los concursos son súper exigentes, un trabajo brillante del Consejo de la Magistratura. Doy fe de la libertad que tiene el jurado para trabajar, se respeta el orden de mérito y se envían los pliegos a la Legislatura", explicó en diálogo en Sin Mordaza Tv.

Responsabilidades políticas

"En este caso, el sector político liderado por el candidato a gobernador Pullaro, de una forma impensada, irracional, irresponsable e injustificada rechazan los pliegos de la mayoría de la gente. En el caso de la defensa, de 18 rechazaron 14, sin justificación. Me llama la atención, este proceso fue gestado dentro del gobierno del Frente Progresista. El Gobernador por Constitución podría mandar a quien quisiera, pero hay un decreto de autolimitación del gobierno del año 1991 que pone en mano la facultad constitucional en un Consejo de la Magistratura; y el gobernador Perotti lo respetó", aclaró.

"El fundamento que dan es que hay una transición y no es el momento. Pero las generales son el 10 de septiembre, y se asume en diciembre, no hay que mezclar las cosas. Lo que la Legislatura evalúa, y lo que tiene por Constitución, es la posibilidad de dar el acuerdo legislativo para los cargos judiciales. La comisión de acuerdo recepciona denuncias, que no hubo, y después pasa a la Asamblea Legislativa. Hay personas intachables, que queremos adentro, que necesitamos. Es trágico que por un motivo político te pongan una cruz en la espalda", detalló.

"La actitud del sector de Pullaro es irracional, una forma autoritaria de ejercer el poder"

Respecto a las disputas políticas, Balangione fue contundente y apuntó "Le pregunto a Pullaro qué gana con esto, necesitamos que el sistema judicial trabaje. Las entrevistas fueron todas óptimas, no hubo impugnación ni denuncias previas. Me parece una irresponsabilidad total, es una forma autoritaria de ejercer el poder. Es pasar por arriba de los controles, del juego límpio y democrático entre los tres poderes. Y le resta al poder judicial recursos humanos al fuero penal, que es donde más se necesita".

"La defensa pública defiende a las personas que está sometida a un proceso porque la Constitución lo garantiza. Ante una población que exige justicia, desde un sector político se cortan las piernas en contra de la comunidad. La mayor carga recae en la defensa pública, el 90 o 95 por ciento de las causas recaen ahí porque las personas no tienen medios económicos para pagar un abogado. Es una actitud política de muy bajo nivel, queda mal la provincia de Santa Fe en esto", dijo por último.