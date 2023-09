Colapinto ganó la Sprint Race de la F3

El argentino Franco Colapinto logró este sábado su segunda victoria en la temporada de la Fórmula 3 Internacional, al imponerse en la Sprint Race del Gran Premio de Italia, en Monza, por la décima y última fecha.

El piloto del equipo Motorsport repitió el resultado que obtuvo el año pasado en el mismo autódromo con el auto Van Amersfoort Racing, esta vez con un tiempo de 34:06.988 para completar las 18 vueltas.

La de este sábado se convirtió en el cuarto éxito personal en el mítico trazado italiano, ya que previamente había ganado por la Eurocup Fórmula Renault en 2019 (FA Racing by Drivex) y 2020 (MP Motorsport).

Colapinto (20 años), ganador este año de la carrera de velocidad en Silverstone, tuvo como escoltas al campeón de la temporada, el brasileño Gabriele Bortoleto (Tridente) y a uno de sus compañero de escudería, el español Mari Boya.

