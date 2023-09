“Los bancos tienen que garantizar la seguridad de sus sistemas", sostuvo la jueza Klebcar

La Jueza Civil y Comercial de Rosario, Mónica Klebcar, comentó sobre el caso que le tocó litigar donde sentenció que un reconocido banco le tenga que pagar una jugosa indemnización a un hombre por una estafa cibernética.

Al empezar la entrevista en Agenda Rosario, por Cadena Oh!, la letrada puso al tanto del caso en cuestión. “Esta persona tenía un crédito hipotecario que venía pagando todos los meses. Y, cuando quiere entrar a su Home Banking no puede, le da error. Al día siguiente, va a averiguar al banco y se entera de que tiene un crédito otorgado. Otro crédito, que él no había sacado. Entonces, verifica que le habían abierto otra caja de ahorros y le acreditaron ese nuevo préstamo. Con lo cual esta persona, se encuentra que tiene que pagar el crédito hipotecario y un crédito del cual no recibió un peso porque no lo había pedido.

Leer más: Especialista en ciberdelito afirmó: “Ninguna institución ni pública ni privada te va a llamar por WhatsApp”

Y continuó con la narración de los acontecimientos: “le reclama al banco y, el banco, le contesta que no se va a hacer cargo porque es un supuesto delito de terceras personas. Hizo la denuncia policial e inició inmediatamente el juicio. Pide una medida cautelar y ordenamos, desde el tribunal, que el banco suspenda el cobro del segundo crédito. Entonces el juicio sigue su curso, llega el momento de la sentencia. Cuando me toca sentenciar, una de las pruebas que el consumidor ofrece es una pericial informática en los sistemas de seguridad del banco. La cuestión acá es: el banco no permite que el perito informático revise su sistema de seguridad. Con lo cual, a mí la ley me permite asumir que era cierto lo que dijo el actor. Si el banco no quiere mostrar su sistema informático, me permite presumir que efectivamente era vulnerable ese sistema. Y que, efectivamente, le hackearon el mail, como dice el actor. Y que por ese motivo fue posible que le acordaran un crédito pre aprobado, sin que el banco tomara las seguridades debidas de que el crédito lo estaba pidiendo el verdadero dueño de la cuenta”.

Leer más: Continúan las estafas por WhatsApp en Santa Fe

Por otro lado, la juez informó: “días después, el banco central sacó una resolución para el caso de créditos pre aprobados. Para los que fueran solicitados por Home Banking, el banco tiene que cerciorarse de la identidad de quien lo pide y comunicarse de forma fehaciente y decirle ´usted pidió un crédito y será otorgado en las próximas 48 horas´. Entonces, si en 48 horas la persona no dice nada, se le acredita. Esto es una medida de seguridad que no existía al momento de que sucedieran los hechos de este juicio. Es deber del banco tomar todos los recaudos para cerciorarse de que la vía virtual que le ofrece a los consumidores sea segura”.

Y agregó: “los bancos tienen la legislación que les da el banco central. Y luego los clientes de los bancos tienen la protección de la ley de defensa del consumidor, que establece que un deber del banco es darte toda la información de forma comprensible para el usuario. Tiene que hacerse cargo el proveedor, cuando el servicio es inadecuado o no está prestado de forma correcta o segura. También, el Código Civil y Comercial dice que cada persona es responsable cuando utiliza cosas riesgosas o actividades riesgosas. Y se entiende que los sistemas informáticos son cosas riesgosas. Con lo cual, con la utilización de esas cosas riesgosas se produce un daño; el que lo produce es responsable. En principio, el banco es responsable. El banco tiene que garantizar la seguridad de los sistemas que pone a disposición de sus clientes.”

Escucha la entrevista completa.