Palo Oliver: "El Frente Amplio por la Soberanía quiere incidir en el debate legislativo"

El diputado provincial Fabián Palo Oliver se manifestó sobre el frente que integra con Carlos Del Frade y Claudia Balagué, y sobre cómo analiza la realidad política provincial y nacional. "Queremos incidir en la discusión de los proyectos legislativos", afirmó.

"El Frente Social y Popular es el frente original de Del Frade con un grupo de organizaciones sociales y políticas. En esta oportunidad abrazaron a quienes fuimos parte del Frente Progresista y que no coincidimos con la formación del frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Hará un año empezamos a charlar la alternativa de construir este Frente Amplio por la Soberanía. Se hizo realidad y estamos contentos de participar, con la expectiva de representar a una parte de la sociedad que en general vota a sectores de centro izquierda", aclaró el candidato a renovar su banca.

"Queremos estar en la cámara para que nuestras voces se sigan manteniendo. Nuestra agenda de trabajo es distinta a los de los bloques mayoritarios. El nombre que tenemos no es casualidad, creemos que tenemos que recuperar el concepto de soberanía, alimentaria, política, económica. Es cierto que nuestro país no va a tener soberanía política hasta que no pague sus deudas con los organismos internacionales y el FMI, que es el único que te audita las cuentas y te pone condiciones. Se trata de un intrumento de países capitalistas e imperialistas. Hay que honrar la deuda pero Argentina tiene que tener soberanía", remarcó al aire en Cadena OH!

Rol en la Legislatura

Ante la consulta, Palo Oliver expresó "No sé si somos la balanza, somos un espacio distinto. Auditar es la tarea del legislador, pero queremos discutir temas estructurales de la provincia. Santa Fe tiene que tener un banco público, que existió hasta que vino la onda neo liberal. Tiene que estar orientado al crédito para vivienda y pequeños productores o pymes. Queremos discutir una nueva ley policial en la provincia, que fue un fracaso en la actualidad. En definitiva, buscamos tener incidencia en la discusión de los proyectos".

"Hoy nuestra Legislatura tiene un vicio que está en la Constitución de la provincia, que establece que de 50 diputados quien gana por un voto se lleva 28. Es conspira contra la posibilidad de construir consensos. Los cuerpos legislativos tienen que tener la mayor cantidad de voces y bloques posibles, porque cada uno representa a un sector de la población", apuntó en diálogo con Marcelo Garrido.

Elecciones nacionales

Respecto a las PASO a nivel nacional y las generales que vienen en octubre, el entrevistado afirmó que "Milei va a llegar al ballotage, creo que con Massa. En cualquiera de los casos, no me representan, pero como militante entiendo que uno tiene que posicionarse. No me gustaría votar en blanco, optaría, no eligiría. Creo que mi límite sería Milei".

"Yo creo en el Estado, tiene que tener un rol en la organización social y en la comunidad. Milei fue una trompada para el sistema político actual".

