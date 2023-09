Poletti: "Voy a dar todo para cambiar la forma de hacer política"

"Hace 160 días decidí involucrarme y dejar la dirección del Cullen. Comprometerme con una candidatura que hoy, gracias a los vecinos y a la confianza que ellos depositaron en este equipo, me hace ser electo intendente de la ciudad de Santa Fe", fueron las primeras palabras del flamante mandatario.

"Decidí dejar la dirección del Hospital y comprometerme con una candidatura que hoy me hace ser electo intendente de la ciudad de Santa Fe. En ese momento lo dije y hoy lo digo con la responsabilidad que me dieron los vecinos: Le prometí a mis hijos que no voy a cambiar y voy a dar todo para cambiar la manera de hacer política. Esa manera es poniendo a los vecinos primero", agregó.

Poletti le agradeció, seguidamente, a "todas las autoridades de mesa, las fuerzas de seguridad que permitieron las elecciones. a cada uno de los fiscales y todas las fuerzas que garantizaron una elección transparente".

"Cuando decidí involucrarme no es para venir un ratito, hacer algo y volver a casa. Decidí comprometerme, armar un gran equipo, y en ese gran equipo necesito que cada vecino juegue este partido conmigo", declaró.

El intendente electo aseguró que cuenta con un equipo que tiene "un plan, una estrategia, gestión, experiencia, y el compromiso de pacificar, ordenar y levantar Santa Fe. Esto es lo que queremos hacer".