Scaglia: "Más que nunca las Cámaras y el Gobierno deberán trabajar juntos"

La vicegobernador electa, Gisela Scaglia, se manifestó sobre los resultados de las elecciones y afirmó que las Cámaras legislativas y el gobierno "deberán trabajar juntos más que nunca".

"Con Maximiliano estábamos tranquilos, teníamos felicidad y agradecimiento. Empezamos a sentir lo que realmente significaba el número cuando los llegaron los datos de las bancas ganadas en el Senado y las intendencias. Comprendimos que había cambiado la provincia de Santa Fe, en serio", destacó.

"Hay una nueva generación en la política de la provincia, una nueva esperanza, un recambio que es el cambio, justamente. Santa Fe experimentó el cambio, las principales ciudades gobernadas por Unidos para Cambiar Santa Fe. Se siente ese cambio. Es lindo ser protagonista y vivirlo, haber caminado la provincia para lograr este resultado".

Construcción política

Respecto a las políticas que se implementarán, Scaglia afirmó que tanto ella como Pullaro son "dos personas de diálogo y mucho trabajo territorial, de estar cerca". En este sentido, eso será "parte y la marca" de su gobierno.

"Más allá de que vamos a tener las dos cámaras, y que no habrá excusas, ojalá podamos contar con al absoluta mayoría en los temas importantes de la provincia. Viene un cámara de Diputados para la provincia muy fuerte, habrá dos ex gobernadores como Perotti y Bonfatti, tres ex ministros de Gobierno, Corach, Galazzi y Farías, personas que han tenido carteras ministeriales. Será una cámaramuy potente en términos de la política. Espero que podamos construir con las diferencias", destacó en diálogo con Carlos Bermejo en Agenda Rosario por Cadena OH!

"El Senado será muy diferente, tendremos 13 senadores que responderán directamente al gobernador, y queremos invitarlos a ser parte de leyes importantes. Va a requerir que trabajemos sin parar todo el día, que las Cámaras y el Gobierno estén vinculados, aceitados y trabajando juntos", dijo por último.

Escuchar también audio completo: