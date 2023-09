Gorosito quedó conforme con el juego y la actitud de Colón: "El equipo mostró convencimiento y entrega, además de ganas de asociarse"

Este viernes, Colón venció por 2 a 1 a Rosario Central en el estadio Brigadier Estanislao López por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. Tomás Galván a los 48'ST y Rubén Botta a los 84'ST marcaron los tantos para los locales, mientras que Damián Martínez convirtió el empate parcial a los 58'ST.

Luego del partido, Néstor Gorosito habló con la prensa y se mostró conforme con el juego y la actitud de sus dirigidos: "El equipo muestra convencimiento y entrega, además de ganas de asociarse".

"Tenemos muchas cosas buenas. Tenemos jugadores para jugar bien y tratamos de mantener una idea. De tres partidos que jugamos eran contra los que pelean con nosotros y ganamos la mayoría, incluso no merecíamos perder contra Huracán. Pero esto será así, serán todas finales" añadió.

Según el entrenador, Colón "merece tener más puntos, pero la realidad marca otra cosa". Después, agregó: "Para mí se definirá cuando falten cinco o seis fechas.

En cuanto al planteo del Canalla, Gorosito opinó: "Sabíamos que dejaban adelante a Malcorra e iban a jugar al contragolpe. En ese aspecto, tenemos que mejorar para no perder la pelota tan fácil y le permitimos al rival que nos haga daño de contra".

Por último, analizó la manera en la que se vive el fútbol en Argentina haciendo referencia a la nominación del hincha de Colón a los premios The Best: "No existe en el mundo vivir como vivimos nosotros el fútbol, por eso le dan el premio al chico de Colón que le daba la mamadera al nene. En otros lugares no lo entienden, acá lo vivimos así, el fútbol tiene un papel social muy importante, es una presión grande para los jugadores".