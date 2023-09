Familias del Colegio Sara Faisal en alerta por incrementos desmedidos de la cuota

Familias del colegio Sara Faisal se encuentran en estado de alerta por incrementos desmedidos en la cuota mensual que cobra la institución. Advirtieron que los aumentos superan los índices de inflación determinados por los organismos nacionales.

"Somos un grupo considerables de papás de alumnos que concurren al Sara Faisal de diferentes niveles. Desde hace un tiempo que advertimos que el incremento dispuesto por el colegio de las cuotas que pagamos a priori no se condice con los incrementos inflacionarios fuertes que hemos sufrido. Esto nos movilizó primero de manera individual y en estos días nos juntamos un grupo de padres a fin de canalizar esta inquietud y tender un puente de diálogo con la institución para justificar tamaño incremento", explicó Martín.

El aumento registrado es alto: de 25 mil pesos que se pagaba en marzo, a 72 mil pesos ahora.

"Nos tomamos el trabajo de analizar esto según el nivel y los comprobantes de pago en nuestro poder. Hicimos un estudio de los incrementos de la cuota y hemos advertido que la cuota superó en algunos casos más del doble de lo que se reconoció a nivel inflacionario reconocido por los organismos nacionales. En el nivel inicial tuvimos un aumento de la cuota de marzo a septiembre de 110 por ciento y el acumulado de inflación ronda el 48 por ciento. Esto nos alerta, nos inquieta. Por eso consideramos solicitar algún tipo de explicación a la asociación que nuclea los tres niveles y es quien tiene a cargo la cuestión contable", detalló el entrevistado en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Hicimos partícipes de este pedido de explicaciones, que estamos dispuestos a recibirlas, al Ministerio. Entendemos que el Estado no está ajeno a esta situación. Es una institución privada pero gestiona la educación pública. Eso implica que el Estado no se deslinda, con su cartera educativa tiene que controlar esto. A su vez, el Defensor del Pueblo nos concedió una entrevista para el día de mañana, también nos comunicamos con él".

Respecto a la situación del grupo de familias, admitió que esperan que "se tomen cartas en el asunto y que no nos pongan a los papás en esta condición de pedir explicaciones. No nos gusta, no nos resulta agradable, estudiamos el tema, lo tomamos lo más seriamente posible".

"Confiamos a la institución lo más preciado que tenemos que son nuestros hijos. Al menos en principio esperamos una explicación de un incremento injustificado y desproporcionado. Sabemos de muchas familias que hacen un enorme esfuerzo para sostener la cuota. Quiero resaltar que estamos orgullosos de que nuestros hijos asistan a este establecimiento, reconocido, confiamos en sus docentes y cuerpo directivo, sólo queremos una respuesta razonable".

Por último, destacó "Creemos que si hay algún error, se debería devolver parte del dinero retenido injustamente. Pero esperamos el paso a paso, buscamos explicaciones en la isntitución y no tuvimos las mejores de las respuestas, no hicieron aclaraciones".

Escuchar también audio completo: