Comunicado de Rosario Central explicando los motivos por los cuales no se presentó a jugar el clásico de reserva

Este miércoles a partir de las 11:00 se debía jugar el clásico de reserva entre Newell's y Rosario Central. La particularidad de este evento es que la dirigencia leprosa había autorizado la presencia del público en el Coloso Marcelo Bielsa.

A medida que se acercaba el horario del encuentro, los hinchas leprosos se iban acercando al estadio. Sin embargo, la delegación del conjunto auriazul, a falta de pocos minutos para comenzar el encuentro, aún no había llegado al Parque de la Independencia.

Finalmente, luego de algunos momentos de confusión, el partido se suspendió. Rápidamente, la dirigencia del Canalla elaboró un comunicado explicando los motivos por los cuales no se presentaron en el estadio del Rojinegro.

Principalmente, la Comisión Directiva apunta a la falta de acuerdo entre las partes "para garantizar la seguridad que corresponde a un partido en el que se decidió, de forma unilateral, la presencia de cinco mil hinchas locales".

"La Municipalidad no estaba en conocimiento del evento ni de la cantidad de participantes invitados por el club al partido, por ende no estaba habilitado el encuentro ni la cantidad de gente; no pudiendo entonces siquiera garantizar que ingresen las personas habilitadas" prosigue el comunicado de la institución.

Siguiendo con el informe, la dirigencia expresa que "desconoce, porque no fue informado, cuáles son los detalles del operativo de seguridad para un partido que tendrá cinco mil hinchas en una tribuna".

"Rosario Central no cuenta con las garantías para quienes acompañen a la delegación, y para el propio plantel, en cuanto al ingreso, permanencia y egreso del lugar de disputa del encuentro Clásico" añaden.

Finalmente, afirman que jugarán el clásico del Torneo Proyección en el momento en el que estén dadas las condiciones de seguridad.