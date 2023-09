Unión recibe a Godoy Cruz y buscará volver al triunfo como local

Este jueves a partir de las 18:30hs, Unión recibirá a Godoy Cruz en el estadio 15 de abril por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez.

Luego de dos empates de forma consecutiva frente a San Lorenzo como local y ante Newell's en Rosario, los de Cristian González buscarán volver al triunfo. La última victoria en el 15 de abril fue por 2 a 0 frente a Defensa y Justicia por la última fecha de la pasada Liga Profesional. Igualmente, el Tate mantiene un invicto de ocho partidos en Santa Fe, con un récord de tres victorias y cinco empates.

Con miras a este encuentro ante el Tomba, el Kily no podrá contar nuevamente con Enzo Roldán, quien aún no se recuperó de su dolencia en el menisco interno y el martes de la semana que viene podría ser operado. Patricio Tanda o Tiago Banega pelean para quedarse con el puesto del ex Boca Juniors.

Mientras que Federico Vera no entrenó de manera normal como causa de un cuadro febril y está en duda para esta tarde. En el caso de que no llegue, Lisandro Morales se perfila como reemplazante.

Por su parte, el equipo de Daniel Oldrá intentará consolidarse en los puestos de clasificación a las copas internaciones del 2024. Los mendocinos llegan invictos a este partido con una victoria y tres empates. No obstante, hace nueve partidos que no ganan como visitante con seis empates y tres derrotas.

Probables formaciones

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera o Lisandro Morales, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán, Kevin Zenón; Tiago Banega o Patricio Tanda, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna Diale; Jerónimo Dómina, Gonzalo Morales. DT: Cristian González.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Roberto Fernández, Tomás Conechny, Hernán López Muñoz; Tadeo Allende, Salomón Rodríguez. DT: Daniel Oldrá.

Historial

Jugaron 26 partidos

Unión ganó 9

Godoy Cruz venció en 8

Empataron 9 veces

Último partido en el 15 de abril

El 25 de julio de 2022, Unión ganó por 2 a 1 con los goles de Imanol Machuca y Kevin Zenón.