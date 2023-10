¿Sofía Clerici chantajeó a Martín Insaurralde por sus fotos íntimas en Marbella?

En medio del escándalo que mezcla farándula y política de Martín Insaurralde con Sofía Clerici, que buscó aclarar sin demasiada suerte la modelo y terminó con la renuncia a sus cargos del exmarido de Jésica Cirio, Estefi Berardi lanzó una polémica versión sobre un chantaje que involucraría a la exconejita de Playboy.

“Me gustaría preguntarle a Sofía si es verdad que hizo un pedido, en un audio que está grabado, de 100 mil dólares previo a publicar todo lo que publicó”.

“Tengo una información confirmada, pero me gustaría sacar al aire a Sofía Clerici para ver si es verdad”, comenzó diciendo la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) para dar una fuerte información.

“Me gustaría preguntarle si es verdad que hizo un pedido, en un audio que está grabado, de 100 mil dólares previo a publicar todo lo que publicó. Me gustaría preguntarle si esto es verdad”, señaló, sobre el millonario pedido que habría hecho la modelo para no difundir sus fotos con el dirigente político.

“Es fuertísimo lo que estás diciendo”, se sorprendió Pampito y con la ausencia de Carmen Barbieri. “Se ve que no accedió a ese pedido porque publicó todo”, observó Estefi, quien aseguró que su fuente de información “es inobjetable”.

“Le dijeron que podía ir presa porque está todo grabado. Por eso después sacó este comunicado explicando y retractándose”, aseveró, sobre el posteo que realizó Sofía unas horas después de mostrarse en Marbella, mimosa y entre lujos con el funcionario.

“Me pongo como ciudadana. Jésica Cirio contaba que la amenazaban y la extorsionaban, pero no decía quién. Esto que me llega a mí. Es toda gente que se maneja returbia, acostumbrada al apriete. Yo conté de los mensajes que me mandó Jésica de una manera… Es gente que está acostumbrada a vivir así. Todo muy oscuro. Horrible”, finalizó Estefi.

Denunciaron a Sofía Clerici en la Justicia Federal

Sofía Clerici fue denunciada en la Justicia Federal por encubrimiento después de haber publicado fotos de lujosos accesorios en medio del blanqueo de su romance con el ahora ex jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.

El abogado Gastón Marano denunció a la modelo por encubrimiento. Sofía Clerici fue acusada por "haber aceptado regalos costosos de dudoso origen por parte del exjefe de Gabinete bonaerense".

Según el denunciante, la modelo está inscripta en AFIP en la categoría más baja, con un límite de facturación de 116 mil pesos mensuales como venta de lencería, con lo cual no tiene capacidad económica para asumir esos gastos como los que mostró en sus redes sociales. “Ella pudo haber dudado del dinero que utilizó Insaurralde para comprárselo”, explicó Farella.

Es por esa razón que se cuestionó su capacidad económica para comprarse el accesorio, además del reloj Rolex Perceptual valuado en 14 mil dólares y una cartera Louis Vuitton.

Después de haber publicado la serie de fotos ostentando accesorios lujo, incluyendo el yate en el que navegó junto a Insaurralde en Marbella, España, Clerici borró todo. Un día más tarde, aclaró en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram que todo lo adquirió con sus propios ingresos. Esta declaración también la pone en duda, ya que lo podría haber hecho para desvincular a Insaurralde.

Además, el abogado aportó en la denuncia una foto de Jésica Cirio, ex de Insaurralde, con una pulsera también de la marca Cartier, lo que sería algo común la figura de Insaurralde haciendo ese tipo de regalos.

El artículo 277 del Código Penal de la Nación en el cual está encuadrado el delito que denunció Gastón Marano indica que “Será reprimido con prisión de 6 meses a tres años”.

