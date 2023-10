Robo en el club San Cristóbal: peligra el normal desarrollo de las actividades deportivas

El club San Cristóbal de Ángel Gallardo fue sacudido por un gran robo en las instalaciones eléctricas de la institución. El presidente de la entidad deportiva, Adrián Anaclerio, señaló que este robo pone en riesgo la habitual actividad del club. Esto se debe a que, en su gran mayoría, las actividades se desarrollan en la noche.

Al aire de Cadena Oh!, Anaclerio se mostró muy dolido por la situación. “Estoy preocupado por la inseguridad que tenemos acá en Gallardo, en Monte Vera y alrededores. No es la primera vez que pasa y cada vez se hace más habitual”, afirmó.

Los daños

“Nos llevaron el cable madre que entra a todas las canchas. O sea, el que va desde la entrada principal hasta la llave térmica. Y después los cables que suben por las torres. Cortaron desde la raíz hasta arriba, tuvieron tiempo de subir a la torre y cortar los cables”.

“Lo que escucho es que no van a conseguir el cable porque es importado, porque está en dólares, porque nadie lo tiene y si lo tienen no lo quieren vender porque no saben cuánto sale después. Y porque tampoco tenemos la plata”.

“El problema es que los chicos no pueden entrenar. La mayoría de los chicos van a la escuela por la tarde. La mayoría llegan a las 6 a sus casas, entre que llegan y otras cosas son las 7 de la tarde. Por eso las actividades son a partir de las siete de la tarde. Y con respecto a primera y reserva van a partir de las 9. Entonces tenés de noche la mayoría de las actividades”.

“Retrocedimos diez pasos para atrás”

“Nos pidieron que hagamos la denuncia al Ministerio Público de la Acusación. Dependemos de Monte Vera y estamos muy lejos. No hay móviles, no hay policías, así que no tenemos quien nos cuide”, denunció el presidente de la institución.

“Nosotros somos comisión directiva nueva, arrancamos en enero. Somos papás del club y arrancamos de cero. No tenemos recursos porque tuvimos que levantar veinte años de abandono, de desidia. Lo poco que teníamos se usó para levantar, lo poquito que pudimos levantar. Ahora con esto retrocedimos diez pasos para atrás”. Hoy en día, después de 20 años, el club tiene papeles, subsistencia, tiene hasta una cuenta bancaria. Por eso pedimos ver si nos pueden prestar, donar, lo que sea. Queremos hacer una rifa, ya habíamos arrancado con una, la vamos a hacer más grande para poder solventar estos gastos. Porque plata no tenemos”.

Escucha entera la entrevista acá.