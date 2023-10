Robo, entradera y secuestro en el centro de Rosario

Una pareja que vive en el centro de la ciudad vivió una pesadilla a manos de delincuentes este viernes. Los asaltantes, que en horas de la tarde habían sustraído un bolso con documentación en barrio Bella Vista, volvieron a abordar a la víctima en un edificio de España al 200, donde ingresaron a su departamento y le robaron una suma en dólares a su esposa. El dueño de la propiedad fue privado de la libertad, trasladado en su propio vehículo y finalmente liberado en barrio Las Flores, donde fue asistido por personal policial.

Según fuentes del caso, la secuencia comenzó con el robo de maletín que estaba dentro de un vehículo Honda Civic al que le rompieron un cristal trasero en Presidente Perón y Alsina. En el bolso había dinero y documentación, y la víctima, Eduardo C. (60), realizó la denuncia en la comisaría de jurisdicción.

Ese robo fue apenas un mal trago comparado con lo vivido después. Al parecer, con los datos personales del damnificado que había en el maletín, los delicuentes fueron por más y cometieron un segundo robo que incluyó el delito de privación ilegítima de la libertad.

En horas de la tarde, Eduardo C. fue encañonado por cuatro asaltantes encapuchados cuando estaba por ingresar a su casa de España al 200, en el centro de la ciudad. El hombre no llegó a entrar a su casa, y los maleantes se repartieron tareas. Con la llave, dos de ellos llegaron hasta el piso 9 y sorprendieron a la pareja de Eduardo C. mientras estaba en la cocina.

La mujer no opuso resistencia y terminó maniatada, mientras que los asaltantes se hicieron de ahorros en moneda extranjera, el celular y algunas alhajas, señalaron las fuentes.

En tanto, Eduardo C. quedó a merced de los otros dos ladrones y fue despojado de su teléfono, tarjetas y demás pertenencias. El hombre fue trasladado en su propio vehículo hasta España al 7000 donde fue dejado en la calle. Luego, pudo contactarse con un patrullero que lo trasladó hasta su casa y se anotició del robo a su pareja.