Verónica Ojeda habló de su estado de salud tras operarse con Aníbal Lotocki

Verónica Ojeda rompió el silencio y habló sobre su estado de salud, luego de que trascendiera que se habría hecho una serie de estudios médicos por sus operaciones con Aníbal Lotocki hace una década, el médico condenado por “lesiones graves” que hoy por hoy está preso.

“Hablé con Verónica Ojeda en medio de la preocupación que hay sobre su estado de salud, ustedes saben que en los últimos días trascendió que tuvo que dirigirse a una clínica a hacerse estudios después de una cirugía que le habría hecho Aníbal Lotocki”, arrancó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Además, aclaró que la ex de Diego Maradona le dio autorización para que hablara públicamente sobre su salud. “Por supuesto que Verónica me autorizó a leerles lo que me dijo sobre su estado de salud y también me explicó por qué ha decidido no dar ninguna entrevista en relación a este tema que es muy delicado”, sumó preciso.

“Hola Juan, estoy bien, con controles seguidos pero bien gracias Dios. No quiero hablar por respeto a mi hijo, ya que perdió a su papá hace muy pronto para él...”.

“Y ahora que hablen de su mamá en los medios... Espero que sepas entender mi situación. Tengo un hijo de 10 años que tengo que cuidar. Dieguito mira todo... Es muy tecnológico. Y no me gusta que Dieguito se preocupe por su mamá, lo cuido mucho”, sentenció, visiblemente preocupada.

Fuente: Ciudad Magazine