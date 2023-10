Brandoni criticó el pacto de Bullrich y Milei: “Es poco razonable y puede traer consecuencias graves”

El actor y militante radical, Luis Brandoni, recordó la campaña de Raúl Alfonsín y su gobierno en el marco de los 40 años del retorno de la democracia. Además, cuestionó el acuerdo del sector más duro del PRO con Javier Milei de cara al balotaje presidencial, donde se enfrentará con Sergio Massa.

En diálogo con Agenda Rosario, por Cadena Oh!, Brandoni reflexionó sobre el acuerdo entre Patricia Bullrich y Javier Milei. “No me lo puedo explicar. Y si tengo que decir algo es que es poco razonable”, afirmó el dirigente radical. Y agregó: “Cometimos errores, me refiero a Juntos por el Cambio, que la gente los comentaba y no los pudimos resolver. Aludo a los candidatos que iban a las PASO. Yo creo que eso nos hizo mucho daño”.

Y sentenció: “Este acuerdo, que es un tanto apresurado, puede traer consecuencias muy graves para nosotros”.

40 años de democracia

Por último, recordó la campaña presidencial de Alfonsín. “Para mí fueron unos días gloriosos, además fue una etapa muy intensa. Porque yo también formé parte de la campaña del doctor Alfonsín. Con menos facilidades de las que hay ahora, dio dos vueltas al país. Yo participé de parte de ella. Cuando se hizo el acto en la cancha de Ferro Carril Oeste, los muchachos de la oligarquía sindical hicieron un paro de transporte para tratar de amargarle la fiesta al radicalismo, pero no lo lograron. Para mí fueron unos días hermosos de mucha ilusión”.

Finalmente, recordó al dirigente que encabezó la vuelta a la democracia. “No hay otro Alfonsín. Alfonsín no le tenía miedo a nadie, a nada”.