Los Leones vencieron a Chile y se alzaron con otra medalla dorada

Este viernes, el Seleccionado Masculino de Hockey sobre Césped de Argentina venció por 3-1 a Chile y se alzó con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. De este modo, aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024.

A lo largo de todo el encuentro, el equipo de Mariano Ronconi tuvo la posesión de la bocha y dominó las acciones, no obstante no fue punzante en el círculo contrario. Varias veces ingresó pero no generó demasiado peligro en el arco rival. Hubo muchos fallos y se notó la tensión en algunas definiciones.

De este modo, llegaron igualados al último período. En ese momento, el conjunto Albiceleste demostró su experiencia y sacó a relucir su jerarquía para quedarse con la presea dorada. Los goles del conjunto nacional los convirtieron Lucas Martínez, Tomás Domene y Agustín Bugallo.

