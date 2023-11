Brian Impellizzeri sobre el logro en los Parapanamericanos: "Muy contento por este cierre de año"

Brian Impellizeri tuvo un 2023 espectacular. Primero, se consagró campeón en el Mundial de Para Atletismo de París y, más adelante, no sólo se llevó el oro sino que además estableció un nuevo récord parapanamericano con su mejor salto de 6.65 metros.

"Estamos muy contentos por este cierre de año. Hicimos una marca de 6, 65 mts elevando el récord parapanamericano. Nos quedamos a dos centímetros de mi mejor marca en París" comentó el rosarino en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Justo el día de competencia hubo mucho viento y el factor climático no ayudó. Igualmente, fue alentador la marca que tuvimos a pesar del viento y la prueba desgastadora. Lo positivo es que los Juegos Paralímpicos de París serán con menos vientos, por lo que nuestras esperanzas son altas" manifestó.

Posteriormente, Impellizeri agradeció el apoyo de todos los que lo rodean: "Obviamente el agradecimiento a todo un equipo que tenemos detrás. No es un logro personal, sino que el logro es de todo el equipo que tenemos detrás ya que sólo no llegaríamos. Ahora ampliamos mucho el equipo, tenemos a gente que dedica a la parte de nutrición, kinesiológica preventiva, la parte de la fuerza y la biomecánica, hemos progresado mucho la verdad".

"Gracias al aporte del Enard podemos vivir para esto y superarnos a uno mismo, pensando en el torneo. El apoyo está y eso se agradece muchísimo. Podemos concentrarnos solamente en lo que viene" continuó.

Maxi Espinillo, el goleador de los Murciélagos

En la charla con Isaak también estuvo presente Maximiliano Espinillo, goleador del seleccionado argentino de fútbol para ciegos que obtuvo el bronce en los Juego Parapanamericanos Santiago 2023.

Respecto al logro en la cita continental, el cordobés destacó: "El haber tenido obtenido la clasificación a París nos dio tranquilidad en los Juegos Parapanamericanos. No se desprecia la medalla de bronce porque debimos ganarle a una buena selección como la de Chile".

"Ahora hay que esperar lo que viene. Tendremos la última concentración del año y luego descansaremos porque fue un año muy extenuante con muchos viajes. Después ya prepararemos los Juegos Paralímpicos" remarcó de cara al futuro.

Por último, se refirió a la ayuda de sus compañeros para convertir sus goles: "El olfato goleador se trabaja. Si no fuese por todo el equipo no hubiese llegado adonde llegué. Son el pilar cuando las cosas no salen tan bien y son los primeros que felicitan cuando las cosas van bien".

Escucha la entrevista completa acá