La impactante historia de Santiago Ford, el chileno de origen cubano que cruzó a pie y selva por un sueño

El pasado martes 31 de octubre, Santiago Ford alcanzó de manera sorpresiva la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Tras colgarse la presea dorada en el Estadio Nacional, todos los focos se posicionaron sobre el deportista de origen cubano que defiende los colores de Chile. Nació en el año 1997 y en su carrera ha logrado disputar importantes torneos nacionales e internacionales, llegando a participar en Ucrania, Estados Unidos y Polonia.

La dura historia de sacrificio del nuevo monarca panamericano del Team Chile

Ford Romero arribó a territorio chileno a finales de 2018 y permaneció hasta noviembre del año 2022 con visa temporal. Previo a ello, la vida del flamante monarca panamericano del decatlón fue muy cuesta arriba.

Dejó la isla y a su familia hace cinco años al considerar que no poseía el reconocimiento acorde a su desempeño deportivo. Ya contaba con un cuarto lugar en decatlón en el Mundial Sub 18 de atletismo de Polonia en 2016.

“Saqué cuarto lugar y pasó inadvertido, como si no hubiese pasado nada. En Cuba tienes que tener oro o plata para que te reconozcan y puedas llamar un poco la atención. Si no, no eres nadie. Es complicado”, indicó el año pasado a Emol.

Un encuentro con un entrenador chileno en Cuba terminó siendo clave, ya que ‘Santi’ hizo las maletas y decidió probar suerte en territorio trasandino.

Tomó un avión a Guyana y desde allí pasó a Brasil. Cruzó la selva amazónica hasta llegar a Manaos y subió a otro avión que lo llevaría a Perú. En el país vecino vino la parte más difícil de la travesía.

Ford estuvo un día y medio atravesando Perú deshidratado, con hambre y mucho frío, hasta llegar a la ciudad de Tacna. Parecía que el largo camino de más de 6.000 kilómetros estaba llegando a su fin y el objetivo se aproximaba sin inconvenientes.

No obstante, la policía de aquel país lo detuvo en un bus y lo obligó a darle los únicos 20 dólares que le quedaban en la billetera; si no, lo deportaban. No obstante, el atleta contaba con 10 dólares ocultos en la funda de su celular y logró llegar a la frontera con Chile.

Su odisea continuó cruzando el desierto a pie y siguiendo la línea del ferrocarril, observando continuamente hacia atrás por si lo seguía alguna patrulla. Después se percató que había transitado por un campo minado.

Al llegar a Arica tomó un bus con destino a Santiago, donde debió transitar una nueva historia de esfuerzo antes de hacer lo que realmente le apasiona: el atletismo.

Trabajó de guardia en una discoteca para subsistir, pero la pandemia y la paralización de actividades terminó afectando su labo Eso hasta que conoció al entrenador Matías Barrera.

Ford comenzó a entrenar a fondo y en el 2021 brilló en el Nacional de Atletismo, específicamente en el salto triple. Un triunfo que le permitió ganar mayor reconocimiento y así optar a la ciudadanía chilena.

Incluso, la entonces ministra del Deporte de Chile, Cecilia Pérez, lo ayudó para que pudiese hospedarse en el Centro de Alto Rendimiento. Finalmente, el 30 de noviembre de 2022 la Cámara de Diputados y Diputadas de aquella nación le otorgó la nacionalidad chilena por gracia.

Eso sí, el reconocimiento tampoco llegó de la noche a la mañana. El decatleta aseguró que marcas importantes no quisieron auspiciarlo, argumentándole en ese momento que él no tenía una gran suma de seguidores en sus redes sociales.