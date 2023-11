Manuel Balagué: "La verdad que fue una experiencia hermosa"

El Seleccionado Masculino de Vóleibol de Argentina hizo una gran performance en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 quedándose con la medalla de plata. A pesar de que era un equipo con poco rodaje pudo conseguir resultados a base de talento y mucha entrega.

"Fue difícil porque entrenamos muy poco juntos, casi ni nos conocíamos. Incluso, con algunos de los chicos ni siquiera compartimos entrenamientos. El problema es que estamos en temporada de clubes y no de selecciones, entonces no nos pudimos juntar" comentó el santafesino Manuel Balagué en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Otros equipos sí se prepararon para este torneo. Estaban juntos hace tiempo y se conocían más como equipo" agregó en relación al acondicionamiento que llevaron a cabo Chile, Puerto Rico, entre otras selecciones de cara la máxima cita deportiva a nivel continental.

En relación a sus sensaciones sobre las vivencias en un certamen como los Juegos Panamericanos, el ex Villa Dora expresó: "La verdad que fue una experiencia hermosa. Estos torneos son hermosos porque convivís con lo mejor de todos los deportes y conoces a otros deportistas que es muy lindo. Es una experiencia que no tiene ningún otro torneo".

Sobre el liderazgo de Facundo Conte, el jugador más experimentado del elenco nacional, Balagué recalcó: "Nunca había jugado un torneo con él y la verdad que es tremendo lo que se aprende con un jugador de ese calibre. Él es muy charlatán y nos cuenta todas sus experiencias".

El recuerdo de su paso por Villa Dora

El joven Balagué no pierde su esencia y agradeció todo lo que hizo el club que lo formó como deportista: "A Villa Dora me llevaron cuando tenía 8 añitos. Me trae lindos recuerdos. Estoy eternamente agradecido con el grupo y a esta institución".

Sobre el final de la entrevista, Cadena OH! permitió el cruce telefónico entre Manuel y Adrián Ramseyer, actual presidente del club, quien le dejó un mensaje: "Desde chico demostró todo su potencial dejando en claro que es un animal. Gracias a su perseverancia lo supo aprovechar porque lo tomó profesionalmente".

"Nos pone muy orgulloso para Villa Dora que Manuel juegue los Panamericanos y que el año que viene pueda estar en los Juegos Olímpicos" cerró el mandatario de Villa Dora.

Escucha la entrevista completa acá