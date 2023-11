Palo Oliver: “Desde el primer momento, Erbetta quiso beneficiar a Giustiniani”

El Frente Amplio por la Soberanía, fuerza política encabezada por Carlos Del Frade, presentó ante la Cámara de Diputados la impugnación del diploma de Rubén Giustiniani en ese recinto legislativo. Además, el diputado provincial Palo Oliver indicó que antes de fin de año impulsará un juicio político contra el Dr. Daniel Erbetta, presidente del Tribunal Electoral y presidente del Corte Suprema de Justicia.

Al aire de Cadena Oh!, Palo Oliver aseguró: “Las elecciones fueron el 10 de septiembre, prácticamente hace 90 días tuvieron para resolver la situación. Pero estamos tranquilos porque sabemos que el 10 de diciembre, cuando tomen posesión todos los diputados y diputadas electos, nosotros vamos a estar en una banca jurando. Y esto te lo puedo asegurar que va a ser así. Porque no estamos pidiendo nada que no nos corresponda, nos asiste la razón del derecho, fundamentalmente, toda la jurisprudencia existente”.

Y agregó: “En la provincia de Santa Fe nunca se puso en discusión la aplicación de la ley 9280. La misma establece el cupo del 3% que debe reunir cada lista para poder ingresar en la distribución proporcional del Sistema D’Hondt. De las 22 bancas que se distribuyen, con todas las listas que llegan a cumplir este 3% del padrón. En estas elecciones quien no cumplió, justamente, el 3% de todas aquellas listas que habíamos quedado habilitados para competir en las elecciones generales después de las PASO fue la lista que encabezó Rubén Giustiniani. Esa lista reunió 70.800 votos y para poder ingresar a la distribución se necesitan 85.000 votos. Sin embargo, en una actitud fuera de derecho y arbitraria, el tribunal electoral que conduce el Dr. Erbetta le otorgó esa banca a Giustiniani", denunció el exintendente de Santo Tomé.

“La verdad que es absurdo, estamos llegando a una crisis que puede haber entre poderes. Por suerte, la propia constitución establece que los propios diputados somos juez y podemos discutir la validez de los títulos que nos emite el tribunal electoral. Para esto también hay jurisprudencia”. “Si la corte suprema de justicia no llega a expedirse quien va a resolver es la cámara. Por un lado, ayer, hicimos el ingreso a la corte suprema. Y damos por descontado que si la corte se llega a expedir a tiempo lo va a hacer a nuestro favor, porque ya lo hizo en cinco oportunidades”.

Corte Suprema y Juicio político

“Yo soy autor del proyecto de ley para renovar el tribunal supremo de justicia, entendiendo que hay que cumplir con la constitución y que la mayoría de sus miembros se pasaron de edad. La verdad que siempre fui crítico, pero siempre he sido respetuoso de la institucionalidad. Si la corte se tiene que expedir, lo tiene que hacer en la misma línea que lo hizo siempre. Si en el medio hay un cambio, puede ser un pase de factura, porque no tiene mucha explicación que para otros se cambien las reglas de juego".

Lo que sí te puedo decir es que, desde el primer momento, Erbetta quiso beneficiar a Giustiniani. Con la incorporación del voto joven, es una locura lo que hizo con el voto joven. En la próxima elección los jóvenes no van a poder votar, porque para que eso pase se tiene que votar una ley o modificar la constitución. Hay una relación entre Erbetta y Giustiniani que excede lo que debe ser el comportamiento institucional”, apuntó Oliver.

“Pase lo que pase, a fin de año presento un proyecto para que se evalúe un juicio político a Erbetta por su desempeño electoral, que para mí es nefasto”, adelantó el edil Radical.

Escucha la entrevista completa acá.