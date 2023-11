Rafael Nadal confirmó que regresará a las canchas en 2024

La lesión en el psoas y los dolores constantes de Rafael Nadal lo alejaron de las canchas desde enero de este año, cuando cayó en la segunda ronda del Austrlian Open contra Mackenzie McDonald. Luego de que se pusiera en duda su regreso a los terrenos de juego por su baja del Abierto de Australia de 2024, aseguró que volverá a jugar al tenis el próximo año.

"Si queréis algo nuevo que no os haya dicho hasta ahora, pues sinceramente creo que sí que volveré a jugar. No estoy preparado para decir si será en un sitio o en otro, pero estoy feliz de cómo van evolucionando las cosas", expresó en una entrevista a Movistar Plus. "Hace unas semanas no estaba en disposición de decir si podía volver, pero los pasos adelante han sido positivos. Confío en las próximas semanas y poder decir entonces algo más concreto", agregó más tarde.

Además, si bien no sabe a qué nivel volverá, aseguró que "la ilusión de jugar no la he perdido nunca y ahora parece que las cosas van por buen camino. Cuando sepa cuando vuelvo seré el primero en decirlo. Estoy entrenando y feliz. Es una buena época de mi vida. Esto es un paso adelante sin ninguna duda, y es mucho", manifestó en la Clínica de Tenis.

"Llevo un año sin jugar y para mí el éxito personal, que suele ser más potente que el éxito general, es mantener la ilusión de volver a jugar. Intuyo que será difícil recuperar un nivel muy alto de tenis, pero si no tuviera la ilusión de volver a ser competitivo no habría hecho el trabajo que he realizado estos meses. No voy a ganar más Grand Slam que Novak Djokovic, pero sí me voy a dar la oportunidad de volver a disfrutar", concluyó.