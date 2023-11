Jorge Rial sorprendió al referirse a Luis Ventura tras sus explosivas peleas

En 2014, la amistad entre Jorge Rial y Luis Ventura llegó escandalosamente a su final, luego de que el entonces conductor de Intrusos desvinculara a su compañero del programa de América.

Desde entonces, las diferencias entre los periodistas los mantuvieron en veredas enfrentadas e, incluso, llegaron a la Justicia.

En ese hostil contexto, Jorge Rial sorprendió con sus recientes declaraciones sobre Luis Ventura en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en eltrece.

Las sorpresivas declaraciones de Jorge Rial sobre Luis Ventura tras sus explosivas peleas

“Yo no estoy peleado con Ventura. Yo no siento estar peleado con Ventura. Yo lo sigo queriendo igual”, dijo el conductor de Argenzuela, pese al cruce de demandas por calumnias e injurias que también los mantienen enfrentados.

“Nunca me voy a enojar con el gordo. No lo van a lograr. Ni él lo va a lograr puteando. No lo van a lograr. Yo no siento que esté peleado. No le tengo bronca a Luis. Lo digo de verdad. Lo quiero”, aseguró Rial, poniéndole paños fríos a la contienda con Ventura.

