Panorama Tatengue: el Kily González evalúa la situación de Enzo Roldán

Ayer anticipamos que Enzo Roldán evoluciona favorablemente de su lesión en el menisco de la rodilla izquierda. Gracias a su gran semana de trabajo, el ex jugador está con ánimos y confiado para jugar al fútbol, por lo que en estos días le pidió un lugar a Cristian González en el partido más importante del año para Unión.

Leer más Buenas noticias para el Kily: Enzo Roldán evoluciona de su lesión y podría ser convocado para la final ante Tigre

Por estas horas, el Kily evalúa la condición física del ex Boca Juniors. Está claro que no tendría un espacio en el once inicial sino que, debido a su larga inactividad, empezaría desde el banco de suplentes en el choque ante Tigre que será el próximo sábado a las 18:00hs, en el cual el Tatengue debe ganar para tener la oportunidad de salvarse del descenso.

El operativo de seguridad para el choque frente al Matador

Este miércoles, se llevó a cabo la reunión de cancha en la Unidad Regional I. Allí, se definió el operativo de seguridad abocado al partido de Unión vs Tigre en el estadio 15 de abril, aunque también mirarán de cerca lo que ocurra en las inmediaciones de las instalaciones de Colón.

Luego del encuentro con los dirigentes, el Subsecretario de Seguridad Preventiva, Marcos Romero, detalló: "Estaremos en el partido de Unión con Tigre que será un partido de altísimo riesgo, porque todos saben el momento que está viviendo Unión. Entonces hemos diagramado un dispositivo bastante amplio, donde vamos a estar contando un servicio de 550 policías, de los cuales 400 van a ser por parte del club, como servicios de policía adicional, los otros 150 van a ser a cargo de la provincia".

"El estadio vamos a hacer la apertura tres horas antes, para que puedan ingresar en forma tranquila y que tengan el tiempo suficiente, ya que creemos que el día sábado va a concurrir mucha gente a ver el club Unión, por eso el motivo es que se abra tres horas antes" agregó.

Sobre el control en el estadio de Colón, indicó: "Lógicamente, los controles vamos a hacer sobre el estadio de Colón, sobre el predio, también en el lugar donde concentra Unión y, lógicamente, el mismo estadio del club Unión. Ahí vamos a hacer los cortes que recién estaba diciendo para evitar que se crucen los hinchas, sea de Colón o de Unión".