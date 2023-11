Damonte reconoció su error en la preparación del partido: "La responsabilidad es mía"

Este sábado, Colón perdió 3-1 frente a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani. El conjunto de Israel Damonte tuvo un mal encuentro y no pudo repetir el rendimiento que tuvo frente a Talleres la fecha pasada.

Al respecto, el entrenador reconoció en conferencia de prensa los errores que cometió: "La responsabilidad es mía. No me gusté yo ni el planteo que hice. Evidentemente no puedo encontrarle la vuelta a cómo jugar de visitante. Obviamente que duele. No soy culpable, soy responsable".

En cuanto al partido, Damonte analizó: "Obviamente no tengo buenas sensaciones. Nos costó el partido, nos costó hacer pie. Pudimos competir en los primeros minutos pero después realmente se nos hizo difícil".

Gracias a la derrota de Gimnasia La Plata frente a Banfield, el Sabalero tendrá la posibilidad de jugar un desempate. "Ahora tenemos esta posibilidad. Viendo cómo estábamos antes de jugar, yo firmaba el desempate" confesó el técnico Rojinegro.

"Tenemos una vida más así que a preparar eso. Debemos jugarlo con responsabilidad, con carácter, hombría y muchos huevos" concluyó.