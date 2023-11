Luchi Flores: su fanatismo por Unión, el desahogo por lograr la permanencia y las críticas hacia Spahn

Luis Flores es un histórico hincha de Unión. Luchi, como todos lo conocen, fue jefe de la barrabrava del Tatengue entre 1966 y 1989. Toda su vida dedicada a los colores Rojiblancos.

"En mi familia no eran muy fanáticos del fútbol. A mis 12 años me empecé a escapar para ir a la cancha de Unión para ir a ver los partidos de fútbol. Eran más de tres o cuatro horas que me iba de mi casa. Claramente había una represalia y eso me hizo aún más hincha. Es un sentimiento que está correspondido a todos los clubes. Uno ama el club y muere con ese sentimiento" expresó Luchi en diálogo con Hugo Isaak.

El sufrimiento de los momentos previos

En un tramo de la entrevista, Flores explicó el sentimiento del hincha de fútbol en la previa a un partido como el que jugó Unión ante Tigre: "Un hincha verdadero no vive el partido el mismo día en el que se va a jugar. Es todo un proceso que comienza en diez días o una semana antes, en la cual yo perdí más de 6 kilos. No podía comer. No es algo común ni muy lógico. Mi estado es siempre tranquilo, pero se me cierra el estómago. Todo esas ansias se iban aumentando cada vez más hasta la hora del partido".

Leer más Pura emoción en el Mundo Tatengue: las lágrimas del Kily tras lograr la permanencia

"Lo del sábado fue un desahogo. Este partido no tiene un igual. En el 89 cuando ganamos fue también invasión pero no se compara con lo del sábado. No hubo otro igual. La gente expresó ese desahogo y sacarse de encima esta situación que vivía desde hace mucho tiempo. No hay palabras para expresar lo que un hincha de fútbol siente con salvarse del descenso. " enfatizó.

Leer más Video: así fue el recibimiento a Claudio Corvalán por parte de los niños de la escuela de Unión

Las críticas hacia Luis Spahn y la actual Comisión Directiva

Sobre el final de la entrevista con Cadena OH!, Luchi se refirió al presidente y al resto de la dirigencia que comanda al Tatengue. "Este hombre vino en un momento muy difícil y él se hizo cargo cuando nadie lo quiso hacer. Salió, pagó a los empleados y salimos adelante. Depositamos toda nuestra fe en que iba a restaurar todo lo que se hizo mal anteriormente" reconoció al principio sobre el mandamás de Unión.

No obstante, luego apuntó duramente contra Spahn: "A esta situación se llegó por soberbia y orgullo. Este hombre no es de Unión y no siente la camiseta. Tiene antecedentes comprobados de que ha estado en otro club".

Leer más La agrupación Más Unión se presentó ante la justicia para exigir respuestas a la actual dirigencia de Unión

"Esto tiene que hacer reflexionar a la masa societaria. Hace más de dieciséis años que venimos con esta Comisión. Es un grupo de gente que se adueñó del club y pretende hacer lo que se le canta" señaló.

"Los que entendemos de fútbol sabemos que fue un desmantelamiento del primer equipo. Se termina salvando con jugadores de reserva, o sea sin tener un equipo altamente competitivo para estas instancias" cerró.

Escucha la entrevista completa acá