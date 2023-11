Pura emoción en el Mundo Tatengue: las lágrimas del Kily tras lograr la permanencia

La felicidad del Pueblo Tatengue tras lograr la permanencia se refleja en la emoción de Cristian González luego del partido. Inmediatamente después de que Yael Falcón Pérez dio el pitazo final, el Kily desbordó en llantos y se abrazó con todos los hinchas que le agradecieron la consecución del objetivo.

Estremecedoras imágenes: así SUFRIÓ y VIVIÓ el Kily González el final en Santa Fe. Tras el partido, lágrimas de PASIÓN y ¡UNIÓN ES DE PRIMERA! pic.twitter.com/JgwlRje3Qb — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2023

Si bien el entrenador no está identificado con la historia de Unión, hoy se metió de lleno en el corazón del hincha Tatengue. El técnico respetó al club que lo fue a buscar y agradeció sobremanera el apoyo de la gente.

"¿Cómo estoy ahora? Feliz, feliz pero más allá de haber logrado el objetivo de quedarnos en Primera, estoy feliz porque estos chicos lo consiguieron. Antes que me olvide, déjame agradecer a la gente de Unión, a la familia de Unión. Estuvo siempre con nosotros, sufriendo cuando no podíamos ganar un partido. Les dije a los jugadores que no le podíamos fallar a la gente en nuestro estadio ni a nuestra gente directa" expresó el Kily a la salida de los vestuarios.

El festejo con los jugadores

En medio de la conferencia de prensa, González fue sorprendido por sus futbolistas que le dieron un baldazo de agua con hielo. Rápidamente, el Kily se levantó y se puso a cantar con su plantel.

¡FESTEJO DE LOS JUGADORES DE UNIÓN Y BAÑO PARA EL KILY! 😂 En medio de la conferencia de prensa, los futbolistas del Tatengue ingresaron a la sala para celebrar con el DT. pic.twitter.com/scS7kb08Qu — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2023